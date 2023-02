Suomussalmelle perustettiin merkittävä soiden suojeluverkosto

Vuoden 2022 lopulla viimeisimpiä suokohteita saatiin hankittua soiden suojeluun Suomussalmen kunnasta. Alue koskee kymmenen tilan määräalaa, joiden suojelupinta-ala on yhteensä noin 187 hehtaaria. Luonnonsuojeluhankkeessa oli mukana useampia yksityishenkilöitä sekä sijoitusrahastokohde.

Soiden suojelumahdollisuudesta osana Helmi-elinympäristöohjelmaa tiedotettiin muun muassa Ylä-Kainuu-lehdessä. Suomussalmen suojeluhanke saikin alkunsa maanomistajien aktiivisuudesta, heidän yhteisestä tuumastaan ja aidosta halustaan suojella omistamiaan maita. Siispä kyseisille tiloille perustettiin yksityisiä suojelualueita.

“Keskustelin heti asiasta kuultuani lasteni kanssa ja tulimme yhdessä siihen tulokseen, että haluamme ehdottomasti osallistua suojeluun. Maitamme on aikanaan hyödynnetty lehmien ravinnon turvaamista varten”, yksi maanomistajista kertoo.

Suomussalmella suojeluun hankitut suoalueet luetaan suokasvillisuusvyöhykkeinä Pohjanmaan aapasoihin, joita ovat muun muassa avosuot, vaihettumis- ja rantasuot, puustoiset suot sekä tulvavesien vaivaamat puronvarsimetsät.

Suoluontotyypeiltään ne katsottiin luonnon monimuotoisuuden sekä ekosysteemipalvelujen osalta tärkeiksi suojella, sillä suot sitovat ja varastoivat hiiltä, suodattavat ja puhdistavat vettä sekä tarjoavat muun muassa marjoja, riistaa ja ulkoilu- ja virkistysalueita. Lisäksi avosuot vähäpuustoisine suoreunametsineen osoittautuivat luonnontilaisiksi.

“Suoluonnon ja vesistöjen suojelu on tärkeä osa kestävää metsätaloutta. Hienoa, että alueen luontoarvoja saatiin turvattua yhteistuumin maanomistajien ja viranomaisten kesken”, eräs maanomistajista kertoo.

“Voimme omalta osaltamme tukea soiden suojelua ja sen myötä säilyttää upeaa kainuulaista luontomaisemaa sekä turvata lintulajien elinympäristöä ravinnon ja pesimäpaikkojen suhteen. Soiden suojelu myös hillitsee ilmastonmuutosta”, toinen täydentää.

Suomussalmen suojeluhanke muodostaa merkittävän ja laajan suojelukokonaisuuden täydentäen niin valtakunnallista kuin Kainuun maakunnassa olemassa olevaa suojelualueverkostoa.

Kainuun ELY-keskuksen näkökulmasta kokonaisvaltainen yhteinen suojeluhanke maanomistajien kanssa eteni erinomaisesti kaikkine neuvotteluineen. Myös maanomistajilta kuultiin kiitosta prosessin etenemisen selkeydestä, onnistuneesta yhteydenpidosta sekä ELY-keskuksen asiantuntijan vahvasta osaamisesta.

Kainuun ELY-keskus kiittää Suomussalmen suojeluhankkeeseen osallistuneita maanomistajia!

Helmi-elinympäristöohjelma mahdollistaa soiden suojelun ja ennallistamisen

Suoluontotyyppien ja -lajiston uhanalaistumisen pysäyttämiseksi tarvitaan soiden lisäsuojelua. Suojelu yksin ei kuitenkaan riitä, vaan muun muassa kuivattamisen seurauksena heikentyneiden soiden tilaa on parannettava ennallistamisen keinoin. Ennallistamista toteutetaan Helmi-elinympäristöohjelmassa valtion ja yksityisten mailla, Metsähallituksen monikäyttömetsissä, suojelualueiden ulkopuolella. Lisäksi palautetaan vesiä suojelusoille ympäröiviltä alueilta.

Ympäristöministeriön asettamat soiden suojelun hehtaaritavoitteet on Kainuun maakunnassa saavutettu vuoden 2021–2022 aikana. Suojelupinta-alaa on kertynyt noin 600 hehtaaria ja suojelukorvauksia maksettu yhteensä noin 400 000 euroa. Tavoitteisiin pääsemisen edellytyksenä on ollut ympäristöministeriön myöntämien määrärahojen riittävyys sekä maaomistajien mahdollisuus suojella omistamiaan maita vapaaehtoisesti.

Maanomistajille suojelusta maksettavat verottomat korvaukset ovat myös osaltaan vaikuttaneet saavutettuihin tavoitteisiin. Maanomistajat ovat pääsääntöisesti suojelleet alueitaan perustamalla omistamilleen maille yksityisiä suojelualueita, mutta joitakin kohteita on hankittu suojeluun myös kaupalla. Yksityisen suojelualueen perustaminen on ollut maanomistajalle tärkeää muun muassa metsästysoikeuden säilymiseksi.

Soidensuojelua on toteutettu vapaaehtoisuuteen perustuen Kajaanissa, Kuhmossa, Ristijärvellä, Paltamossa, Puolangalla ja Suomussalmella.