Suositut smash-burgerit ovat tulleet jäädäkseen – Friends & Brgrs myynyt kuudessa vuodessa yli 3,5 miljoonaa hampurilaista 

Smash-burgerit ovat nousseet hampurilaismaailman polttavimmaksi trendiksi. Niin kotikokit kuin ravintola-asiakkaat hurmanneiden burgereiden suosio Suomessa on kasvanut tasaisesti sen jälkeen, kun Friends & Brgrs toi markkinoille smash-hampurilaisensa vuonna 2014. Friends & Brgrs on perustamisestaan lähtien myynyt yli 3,5 miljoonaa hampurilaista, ja samalla luonut smash-valmistustavan myötä täysin uuden segmentin Suomen hampurilaismarkkinoille.

Friends & Brgrsilla on 13 ravintolaa ja suurin markkinaosuus hampurilaisten fast casual -segmentissä. Brändin pilari, tuoreet kotimaiset raaka-aineet ja valmistus paikan päällä, houkuttelee asiakkaita myös haastavan koronakriisin aikana. Suomessa kasvava kiinnostus smash-hampurilaisia kohtaan on positiivinen asia ketjulle, joka esitteli ”murskausmenetelmällä” valmistetut hampurilaiset suomalaisille vuonna 2014.

- Tuotemerkkimme tunnetaan yhä paremmin Suomessa ja ihmiset arvostavat toimintatapojamme. Uskomme, että smash-paistomenetelmä antaa hampurilaisille parhaan mahdollisen maun, ja siksi se oli meille alusta alkaen luonnollinen valinta ketjuamme perustettaessa. Smash-menetelmä asettaa lihalle kunnianhimoisia vaatimuksia, jotta tulos olisi paras mahdollinen – ja tämä sopii meille erinomaisesti. Jauhamme kaiken lihan itse ravintoloissa, kertoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Peter Fagerholm.



Friends & Brgrs on tällä hetkellä vahvassa kasvuvaiheessa. Yhtiö on avannut tänä vuonna neljä uutta ravintolaa. Menestys koronakriisin aikana selittyy vahvalla konseptilla ja laadukkaalla tuotteella.



- Meille hampurilainen on vähän enemmän kuin ”vain pelkkä” hampurilainen. Uskon, että myös asiakkaamme ovat tämän oivaltaneet. Olemme avanneet koronavuoden aikana ravintolat Jyväskylään, Helsinkiin, Espooseen ja Rovaniemelle, ja lähiviikkojen aikana uusia avauksia tehdään myös Lappeenrantaan ja Kuopioon. Kasvuvauhti tulee jatkumaan myös ensi vuonna, Fagerholm lisää.



Smashing eli murskaaminen on yksi monista tekniikoista hampurilaisten paistamisessa. Smash tarkoittaa, että löyhästi koostetut jauhelihasta valmistetut pallot painetaan alas sopivalla paineella kuumalle paistopinnalle. Tämä aikaansaa maksimaalisen, rapean paistopinnan ja maun, jota kutsutaan myös crustiksi. Lihaneste jää pihviin, mikä luo mehukkaan makuelämyksen. Jauhetun lihan laatu ja oikea rasvapitoisuus ovat tärkein osa hyvän smash-hampurilaisen valmistuksessa.



