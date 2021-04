SuPer edistää henkilöstömitoituksen selvittämistä työpaikoilla

Jaa

Onko henkilöstömitoitus lainmukainen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä? Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on laatinut mitoituslaskurin vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon luottamushenkilöiden työn tueksi. Laskurin toiminta perustuu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n laskentakaavaan.

Vanhuspalvelulain uudistus tuli voimaan 1. lokakuuta 2020. Lakimuutos koskee iäkkäiden tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköitä. Henkilöstömitoitus nousee portaittain ja palvelun tuottajan on pitänyt varata erillinen resurssi tukitöihin heti, kun lakiuudistus tuli voimaan. Vuoden 2021 alusta lähtien mitoituksen on pitänyt olla 0,55 ja vuoden 2022 alusta lähtien 0,6. Mitoituksen on oltava 1.4.2023 lähtien 0,7. Mitoitukseen lasketaan vain välitön asiakastyö, ja välilliseen asiakastyöhön on varattava erillinen henkilöstöresurssi.



Lakiuudistuksen yhtenä tarkoituksena on, että hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön, jolloin hoidon laatu paranee. Jos hoitajan työhön kuuluu välillistä asiakastyötä, sitä osuutta ei lasketa mitoitukseen. SuPerin mukaan paras ratkaisu on, että hoitajan työaika suunnataan hoitotyöhön ja tukitöihin palkataan erikseen henkilökuntaa. Tämä parantaa hoidon laadun lisäksi alan pito- ja vetovoimaa.



Lakiin kirjattu henkilöstömitoitus on minimi ja tarvittaessa mitoituksen tulee olla tätä suurempi, esimerkiksi muistisairaiden yksiköissä. Koulutettuja hoitajia on palkattava riittävästi, ja mitoituksen on oltava kunnossa kaikkina vuorokaudenaikoina.



Mitoituslaskurista



Tarvittavia tietoja laskurissa ovat asukkaiden lukumäärä sekä hoitajien eli välitöntä asiakastyötä tekevien työntekijöiden lukumäärä. Lisäksi tarvitaan tieto jokaisen työntekijän välittömään työhön käytetystä työajasta kolmen viikon ajalta. Kun kaikki tiedot jokaisen työntekijän kohdalta on täytetty, antaa laskuri todellisen mitoituksen ja ilmoittaa, onko se lainmukainen.



Jos mitoitus on liian alhainen, on asia otettava esille työpaikalla ja keskusteltava asiasta esimiehen, työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa.



Laskuriin voi tutustua verkossa www.superliitto.fi/mitoituslaskuri



SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi, 050 341 6079