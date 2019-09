SuPer: Eksotella on tahto parantaa kotihoidon laatua

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tyytyväinen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tahtoon parantaa kotihoidon laatua. Liitto on tyytyväinen siihen, että Eksoten johto on kuunnellut työntekijöiden viestiä, kehittämistoimiin on ryhdytty ja työntekijöitä on otettu mukaan kotihoidon kehittämiseen. Haasteita riittää edelleen muun muassa henkilöstön saatavuudessa.

SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä, SuPerin luottamushenkilöt sekä Eksoten työsuojeluvaltuutettu tapasivat keskiviikkona 4.9. Eksoten johtajistoa. SuPer teki valvontapyynnön aluehallintovirastolle sekä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle kesäkuussa 2018 Eksoten kotihoidosta. Huoli koski erityisesti asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä työntekijöiden haitallista kuormittumista. Prosessi on kaiken kaikkiaan kestänyt kaksi vuotta, sillä johtajiston kanssa käytiin keskustelua kotihoidon heikosta tilanteesta jo ennen yhteydenottoa valvontaviranomaisiin. Myös Eksoten oma tarkastuslautakunta havaitsi kotihoidossa puutteita. SuPerissa on 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

