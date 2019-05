SuPer: Hoitajamitoitus ei saa jäädä tyhjäksi vaalilupaukseksi

SuPerin edustajisto: Hallitusohjelmassa on luotava edellytykset turvalliselle hoidolle 25.4.2019 10:36:25 EEST | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto keskusteli kokouksessaan liiton keskeisimmistä hallitusohjelmatavoitteista. Vanhustenhoidon epäkohdat on korjattava, ja lakiin on kirjattava hoitajamitoitus. Pakolliset, karsivat soveltuvuuskokeet on saatava lakiin, jotta luodaan edellytykset turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle. Varhaiskasvatuslaista on poistettava henkilöstömitoitukseen liittyvä poikkeamispykälä, jotta mahdollistetaan hyvä hoiva. SuPerin edustajisto vaatii, että työntekijöille on varmistettava edellytykset tehdä työtään hyvin. Hallitusohjelmassa on myös edistettävä palkkatasa-arvon toteutumista.