SuPer ja Tehy eivät hyväksy ratkaisuesitystä: Koronakriisissä kamppaileville tarjolla heikennyksiä

Valtakunnansovittelijan ratkaisuesitys kunta-alan sopimukseksi heikentäisi hoitajien asemaa ja etuja sosiaali- ja terveysalalla ja varhaiskasvatuksessa. Tehy ja SuPer eivät hyväksy esitystä.

- Yksikään hoitajien etua ajava järjestö ei voi hyväksyä tätä ratkaisua, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Esitetyt palkankorotukset jäivät alle yleisen linjan. Kiky-tunnit poistuisivat lokakuussa, mutta ei ilman kustannuksia. Niiden poistumista korvattaisiin työnantajan eduksi niin, että mm. jaksotyöhön eli käytännössä hoitajille tulisi heikennyksiä ja ne tulisivat voimaan etupainotteisesti ennen kiky-tuntien poistumista jo 1.5. Myös kikyn osalta esitys on siis yleistä linjaa heikompi.

Hoitajajärjestöjen yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut palkanlisä sille ryhmälle, jonka perusoikeuksia on rajoitettu ja työehtoja heikennetty koronakriisin poikkeusolojen aikana valmiuslailla. Monissa muissa maissa näin on jo toimittu. Suomessa työantaja esittää koronakriisissä mahdollisuutta alentaa niiden hoitajien palkkaa, joita siirretään koronan aikana toisiin tehtäviin. Siirtojen kestoa esitetään myös pidennettäväksi nykyisestä kahdeksasta viikosta jopa 7,5 kuukauteen.

Esityksen sisältämä pieni koronakorvaus olisi puolestaan maksettu vain erikoissairaanhoidossa ja vain työantajan määrittelemille henkilöille mukaan lukien lääkärit. Kaikki muut kuten vanhustenhoito kokonaisuudessaan olisi jätetty koronakorvauksen ulkopuolelle.

- Kokonaisuus on tyly koronakriisissä kamppaileville hoitajille. Kuten olen todennut, emme tee pakon edessä huonoa sopimusta – ja tämä on huono. Näillä eväillä Suomi myöskin häviää mennen tullen kansainvälisen kilvan hoitohenkilöstöstä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Pitkään tavoiteltu sote-alan oma sopimus jäi jälleen toteutumatta. Esitys sisälsi sote-alalle sopimuksen vasta nyt neuvotellun sopimuskauden jälkeen eli kolmen vuoden päähän, mutta kytkettynä nykyisen sopimusjärjestelmän alaisuuteen ja kunta-alan yleiseen palkkakehitykseen. Sote-sopimuksesta sovittiin kertaalleen jo vuonna 2018, mutta sen valmistelu kaatui edellisen sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen myötä.

- Sote-sopimus otti itse asiassa takapakkia tässä esityksessä, arvioi Rytkönen.

Lisäksi eräät sopimusjärjestelmää koskevat osuudet valtakunnansovittelijan esityksessä ovat juridisesti mahdottomia, koska kuntatyönantajalla ei ole mandaattia tehdä nyt esitettyjä sitoumuksia tulevia maakuntia koskien.

Tehyllä ja SuPerilla on yli 130 000 jäsentä kunta-alalla. Järjestöt ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja heidän työehdoistaan kuntatyönantajan kanssa mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847

SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492