SuPer: Långsiktig utveckling av terminalvården behövs

Lapsen parhaaksi -juhlaseminaari 5.4.2019: Varhaiskasvatuksen tulevaisuus on turvattava 5.4.2019

Suomalainen varhaiskasvatus on laajasti perheiden arvostama peruspalvelu, joka on arvioitu maailman parhaaksi. Palvelu on nykyisin luonteva osa sivistyspalveluiden kokonaisuutta, mutta palvelun juuret ovat syvällä sosiaalipalveluissa. Kasvatus, hoito ja opetus ovat edelleen käytettyjä peruskäsitteitä, joiden paino ja järjestys ovat viime aikoina eläneet, kun on pohdittu palvelun painopisteitä.