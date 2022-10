Super Mario Bros saa oman elokuvansa huhtikuussa

Nintendo ja Illumination tuottavat uuden elokuvan, joka perustuu Super Mario Bros –maailmaan.

Elokuvasta on juuri julkaistu ensimmäinen traileri.

Suomeksi tekstitetty traileri: https://youtu.be/4bqBQZ7hcO8

Traileritiedoston voi ladata täältä: https://public.3.basecamp.com/p/TgXoSQe3LDxicy6Lkcw6KYMg

Elokuvan ovat ohjanneet Aaron Horvath ja Michael Jelenic (mukana elokuvatuotannoissa Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies), käsikirjoituksesta vastaa Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part, Minions: The Rise of Gru).

Rooleissa kuullaan Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) ja Sebastian Maniscalco (Spike).

Elokuvan tuottavat Illuminationin perustaja ja toimitusjohtaja Chris Meledandri ja Shigeru Miyamoto Nintendolta. Elokuvan rahoittavat Universal Pictures ja Nintendo ja sen levittää maailmanlaajuisesti Universal Pictures.

Elokuva saa Suomessa ensi-iltansa 6. huhtikuuta 2023.