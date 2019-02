SuPer muistutti kuntia valvontavelvollisuuksien laiminlyönneistä joulukuussa

KORJATTU: SuPer kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Ammatillisen osaamisen taso on pidettävä korkeana 25.1.2019 08:16 | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on ylpeä lähihoitajien ammatillisesta osaamisesta. Vahva osaaminen on hyvän hoidon sekä asiakas-, potilas- ja työturvallisuuden edellytys. Se auttaa myös sopeutumaan tulevaisuuden muutostilanteissa, joita väistämättä on edessä sote-sektorilla. Koulutuksen laatu on pidettävä korkeana myös tulevaisuudessa. Kansallista lähihoitajapäivää vietetään 27. tammikuuta 11. kertaa SuPerin aloitteesta.