SuPer ryhtyy järjestöllisiin toimiin, jos työsuhdeturvaa heikennetään

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Suomeen tarvitaan pikaisesti vanhusasiainvaltuutettu 4.9.2018 07:00 | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii toimia vanhustenhoidon pelastamiseksi. – SuPer on jo vuosia, jopa vuosikymmeniä, herätellyt päättäjiä huomaamaan vanhustenhoidon jatkuva heikentyminen. On huolestuttavaa, että kaikesta tiedosta huolimatta tähän ei ole puututtu, Paavola moittii. SuPer kannattaa vanhusasiainvaltuutetun virkaa. – Vanhusten arvostuksen on näyttävä teoissa eikä vain juhlapuheissa, Paavola vaatii. Puheenjohtaja Paavola pitää asiasta puheenvuoron tänään Narinkkatorilla järjestettävässä tilaisuudessa.