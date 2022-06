SuPer, Tehy ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – vaikutuksia mm. hoiva-alan yrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana järjestöjen jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, jolloin ylityötä ei tehdä eikä vuoroja muuteta.

– Sote ry:n keskeiset tavoitteet liittyen palkankorotuksiin ja työolojen kehittämiseen eivät ole edenneet. Neuvotteluja vaikeuttavat myös työnantajaliiton tekemät merkittävät heikennysesitykset. Hoitajapula koettelee todella voimakkaasti yksityistä sosiaalipalvelualaa eikä työnantajalla ole aitoa halua ratkaista yhteistä haastetta, kertovat SuPerin, Tehyn ja ERTOn neuvottelijat.

– Alan vetovoiman parantamiseksi tarvitaan palkkausta ja työoloja parantavia ratkaisuja myös pitkällä tähtäimellä, siksi palkankorotusten on oltava jo tehtyjä ratkaisuja parempia, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo. – Myös työssä jaksamista ja työntekijöiden turvaa lisäävät parannukset on viimein otettava vakavasti. Työoloihin voidaan vaikuttaa myös parantamalla työsuojeluvaltuutettujen asemaa, joka on yksityisellä sosiaalipalvelualalla heikolla tolalla.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla, johon muun muassa yksityiset hoivapalvelut kuuluvat, henkilöstön riittävyys on suuri ongelma ja henkilöstö uupuu. Moni hoitaja on viime vuosina jättänyt alan, koska parannusta alan työehtoihin ei ole tullut.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet huomattavasti jälkeen kuntasektorin palkoista. Nämä perusteettomat palkkaerot on korjattava, jotta alan veto- ja pitovoima saadaan turvattua, Tehyn juristi Mirja Kinnunen toteaa.

SuPer, Tehy ja ERTO tekivät yhdessä yksityisen sosiaalipalvelualan jäsenilleen työhyvinvointikyselyn keväällä 2022. Kaksi kolmasosaa vastaajista on miettinyt alan vaihtamista kokonaan pois sote-sektorilta tai varhaiskasvatuksesta.

– Alan epäkohdat on viimeinkin ratkaistava. Olemme pian tilanteessa, jossa ratkaisut ovat nyt esillä olevia huomattavasti kalliimpia, ERTOn lakimies Camilla Heikkinen kertoo.

SuPer, Tehy ja ERTO kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa.

Lisätietoja:

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710

Tehyn juristi Mirja Kinnunen, p. 040 681 5308

ERTOn lakimies Camilla Heikkinen, p. 045 7884 0478