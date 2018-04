SuPer: Varhaiskasvatuksen lakiesitys ei korjaa alan ongelmia – Osa varhaiskasvatuksen työntekijäliitoista järjestää mielenilmauksen 25.4.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer järjestää yhdessä Jytyn, JHL:n, Tehyn ja Talentian kanssa keskiviikkona 25.4. poliittisen mielenilmauksen Eduskuntatalon edessä valmisteilla olevaa varhaiskasvatuslakia vastaan. SuPerin mukaan varhaiskasvatuksen suurin ongelma ovat liian suuret hoitoryhmät. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa varhaiskasvatuslaissa esitetty henkilöstörakenteen muutos ei tule korjaamaan tätä, vaan se päinvastoin johtaa ryhmäkokojen kasvuun.

Varhaiskasvatuslakia käsitellään eduskunnassa nyt. Lakiesityksen mukaan jopa 9 000 lastenhoitajan työpaikkaa ollaan muuttamassa lastentarhanopettajien työpaikoiksi. Varhaiskasvatuksen laatu ei parane yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia lisäämällä, vaan huolehtimalla siitä, että henkilöstöä on tarpeeksi lapsiryhmissä koko toiminta-ajan.

Mikäli lakiesityksen mukaiset toimenpiteet henkilöstörakenteessa tehdään, johtaa se suurempiin lapsiryhmiin. Tämä tarkoittaa myös yhä suurempaa lasten ja henkilöstön kuormittumista.



Tilanteen tekee ongelmalliseksi myös se, että yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia ei ole saatavilla. Näitä vakansseja joudutaan täyttämään määräaikaisilla sijaisilla, mikä tulee johtamaan jatkuvaan henkilöstön vaihtumiseen lapsiryhmissä. – Suurimpana häviäjänä tässä tilanteessa ovat lapset, joilta todellisuudessa vähennetään aikuisten aikaa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

SuPerin mukaan lastenhoitajien suurempi osuus henkilöstöstä on perusteltua. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sen tärkeämpää on perushoito sekä turvallisuuden ja jatkuvuuden luominen. Lastenhoitajista suurin osa on lähihoitajakoulutuksen suorittaneita.



Lähihoitajan työhön kuuluvat monipuolisesti kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työt, ensisijaisesti hoito- ja huolenpitotehtävät. Lähihoitaja on myös ainoa varhaiskasvatuksessa työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö, joka voi toteuttaa lasten lääkehoitoa päivän aikana. Lasten pitkäaikaissairauksien määrä on kasvussa.



Mielenilmaus koskee pääkaupunkiseudun neljää kuntaa (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen). Poliittiseen mielenilmaukseen osallistuvat yhdessä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin kanssa Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Tehy sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.



SuPerissa on 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085