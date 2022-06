SUPERFINNS®-ohjelman pääomasijoittajat ja Nordea uskovat, että Tracegrown menestys on kirjoitettu tähtiin

Kärsämäkeläinen, vuonna 2012 perustettu Tracegrow Oy puhdistaa ja palauttaa arvokkaita materiaalivirtoja uudelleen käytettäviksi. Kierrätetyistä alkaliparistoista valmistetut lannoitteet parantavat maanviljelyn tuottavuutta.

Nordean kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki sanoo, että Tracegrown mahdollisuus globaaliin kasvun on huikea.

”Voittajan valinta oli äärimmäisen vaikea erinomaisten kandidaattien joukosta. Tracegrow on omalla sektorillaan kyennyt uskottavasti kehittämään skaalautuvan liiketoimintamallin ja sillä on näyttöjä vahvasta, mutta realistisesta kasvumotivaatiosta. Tiimin kyvykkyydet ovat linjassa globaalien kasvusteppien aikaansaamiseksi”, Riihimäki sanoo.

Tracegrown lisäksi SUPERFINNS® -ohjelmassa palkittiin

Bluet Oy Ltd

Caidio Oy

Meeat Food Tech Oy

Nanoksi Finland Oy

Raati uskoo, että kaikilla yrityksillä erityinen mahdollisuus kansainväliseen kasvuun omalla alallaan.

Mukana SUPERFINNS® -raadissa olivat

Vesa Riihimäki, Nordea

Inka Mero ja Pontus Stråhlman, Voima Ventures

Juha Ruohonen, Superhero Capital

Mia Sirkiä ja Mikael Lönnroth, Saari Partners

Mika Kukkurainen, Nordic FoodTech VC

Sami Lampinen, Inventure

SUPERFINNS®

SUPERFINNS® -ohjelma on tarkoitettu suomalaisille yrityksille, joilla on kunnianhimoiset kansainvälistymistavoitteet.

Kasvu Openin ja Nordean organisoima ohjelmassa ovat mukana Suomen johtavat pääomasijoittajat Inventure, Nordic Food Tech, Voima Ventures, Superhero Capital sekä Saari Partners.

SUPERFINNS® -ohjelma jatkuu myös vuonna 2023. Tarkempi aikataulu syksyllä 2022. Lue lisää kokemuksista: VideoVisit

***

SUPERFINNS® 2022: The jury believes that Tracegrow’s success is written in the stars

Nordea and Finland’s capital investors Inventure, Nordic FoodTech, Superhero, Voima Ventures and Saari Partners chose Tracegrow as the most promising growth company in the SUPERFINNS® sparring program.

Tracegrow makes sustainable fertilizers out of micronutrients extracted and purified from used alkaline batteries. The company’s mission is to minimize the exploitation of our planet’s limited resources by reusing them as wisely as possible. Read more about Tracegrow.

Vesa Riihimäki, Head of Startup & Growth business unit in Nordea, says that Tracegrow fills in all the SUPERFINNS criteria: market potential, ability to grow, references, team and especially the future impact, that the jury wanted to highlight.

”This year the choice was extremely difficult to make among the excellent and diverse candidates. Tracegrow has been able to credibly develop a scalable business model in its own sector and strong yet realistic growth motivation is evident. The opportunity for significant global breakthrough is clear and the team’s capabilities are in line with the next growth step”, says Riihimäki.

Honorable mentions were given to:

Bluet Oy Ltd

Caidio Oy

Meeat Food Tech Oy

Nanoksi Finland Oy

The jury believes all companies have their niche to tap into the global markets.

Members of the SUPERFINNS® jury are

Vesa Riihimäki, Nordea

Inka Mero and Pontus Stråhlman, Voima Ventures

Juha Ruohonen, Superhero Capital

Mia Sirkiä and Mikael Lönnroth, Saari Partners

Mika Kukkurainen, Nordic FoodTech VC

Sami Lampinen, Inventure

SUPERFINNS® SPARRING PROGRAM

The SUPERFINNS® sparring program is for Finnish growth companies that have a giant-size hunger for global growth. The main themes in the program are finance and global growth.

The program is organized by Kasvu Open and Nordea. Supporting partners are Inventure, Nordic FoodTech, Saari Partners, Superhero, and Voima Ventures.

Information and schedule for SUPERFINNS® 2023 will be published in autumn 2022. Read the experience: VideoVisit (in Finnish)