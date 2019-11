Superilaiset eivät tee lakon alaista työtä Turussa

SuPerin Silja Paavola: Lain myötä hoitajat saavat keskittyä hoitamiseen 3.10.2019 13:56:05 EEST | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen esitykseen henkilöstön määrästä vanhuspalveluissa. − Hoiva- ja tukitöiden erittely on merkittävä parannus. Hoitajat voivat keskittyä hoitamiseen, joka on heidän ammattinsa, Paavola sanoo.