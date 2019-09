SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajat: 0,7:n hoitajamitoitusta ei voida odottaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajat ympäri Suomen ovat huolissaan vanhustenhoidon laadusta ja hoitajien riittävästä määrästä työpaikoilla. Puheenjohtajat luovuttivat kirjeen ministeri Krista Kiurulle tänään Eduskuntatalolla. Noin 200 puheenjohtajaa on kokoontunut Helsinkiin 18.−19. syyskuuta.

Luvattu hoitajamitoitus 0,7 tulee. Puheenjohtajat ovat kuitenkin huolissaan siitä, ketkä mitoitukseen lasketaan ja milloin viimeistään mitoituksen pitää toteutua kaikkialla. Viesti SuPerin jäsenistöltä on kuitenkin selvä: 0,7 nopeasti tai yhä useampi hoitaja jättää alan.

Puheenjohtajat ilmaisivat kirjeessä huolensa siitä, kuinka jo alan jättäneet saadaan palaamaan sekä uusia osaajia houkuteltua alalle, jos lain vaatimus ei astu voimaan heti. Mitoituksen siirtyminen vain pahentaa jo ennestään katastrofaalista tilannetta. Se tarkoittaa, että vanhusten turvallisuus väistämättä kärsii, hoitajien työturvallisuutta ei pystytä takaamaan ja tulevina vuosina meillä on yhä suurempi hoitajapula.

Hallitus on päättänyt tarkastella, täyttyykö yksiköissä nykyinen suositus minimimitoituksesta. Tämä tarkastelu on jo kertaalleen tehty hallituksen toimesta. On turha tarkastella tilannetta enää uudelleen. Tiedämme, että osalla työpaikoista alitetaan edelleen minimi.

Lakiin luvattu 0,7:n mitoitus on turha, jos siihen ei löydy rahoitusta, sen toteutumista ei vaadita työnantajilta heti ja lain rikkomisesta ei seuraa sanktioita. Hallitus on ilmoittanut, että se odottaa asiantuntijaryhmän esitystä 0,7:n mitoituksen toteuttamisesta. On muistettava, että asiantuntijaryhmän tehtäväksi on annettu esittää keinoja, joilla hoidon ja palvelun laatua parannetaan. Ryhmän tehtävä ei ole järjestää rahoitusta.

Vanhustenhoidossa on nykyisin paljon monisairaita ja ns. kevyesti hoidettavia ei ole. On erittäin tärkeää, että hoitajamitoitukseen lasketaan vain koulutetut hoitajat ja heidän työn kuva on hoitaa, ohjata, kuntouttaa tai ylläpitää olemassa olevia ihmisen voimavaroja ja hoitaa ihmisarvoa kunnioittaen viimeiseen hengenvetoon asti, samalla huomioiden potilaan/asiakkaan omaiset. Tähän työhön ei pidä kuulua päivittäistä siivousta, ruoan laittoa tai pyykkäystä, joka on tukityötä, sitä tekee eri ammattikunta. Tukityöntekijät tuleekin siksi määritellä erikseen.

”Odotamme, että hallitus osoittaa 0,7:n hoitajamitoituksen välittömään toteuttamiseen riittävästi rahaa ja osoittaa näin arvostavansa vanhuksia ja hoitajia. Samalla annetut vaalilupaukset täytetään.”

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

