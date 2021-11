SuPerin edustajisto: Hoitajapula syvenee – ammattitaidosta tulee maksaa

Koulutetun hoitohenkilökunnan osaaminen on vaikuttavaa, taloudellista ja siitä hyötyy koko yhteiskunta. Ammattitaidosta tulee maksaa asianmukaisesti. Hyvän hoidon ja hoitoalan vetovoiman ydin on hyvä koulutus, joka tulee pitää laadukkaana myös jatkossa. Se on perusta myös asiakas- ja potilasturvallisuudelle, samoin hoitoalan ammattilaisten työturvallisuudelle.

Nuorten hakeutuminen alalle on vähentynyt samaan aikaan kun eläköityminen lisääntyy. Alan vetovoima on heikentynyt, koska työoloja on jo pitkään kurjistettu säästösyistä. Korona-aika on lisännyt hoitoalan kuormitusta entisestään, ja kansalaisille välttämättömien palvelujen tuottaminen on vaatinut hoitohenkilökunnalta liikaa joustamista. Sote-palvelujen tuotanto nojaa hyvin vahvasti hoitohenkilökunnan ylitöiden varaan. Tämä on suuri ongelma alalla ja verottaa jaksamista ja alan vetovoimaa merkittävästi. Samoin johtamisen ongelmat heikentävät alalla pysymistä.

Työvoimapula koettelee myös varhaiskasvatusta, jossa on suuri pula kasvattajista. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää on vähennetty suhteessa varhaiskasvatuksen opettajiin eikä tämä voi olla vaikuttamatta halukkuuteen hakeutua alalle. Ongelma on myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

SuPerin useiden jäsenselvitysten mukaan hoitotyö koetaan edelleen merkitykselliseksi ja antoisaksi. Se ei kuitenkaan riitä, vaan työoloihin ja palkkaukseen halutaan selvää muutosta. Työssä halutaan toteuttaa korkeaa ammattietiikkaa ja se tarkoittaa, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on palkattava riittävästi ja työaikaa on voitava suunnata varsinaiseen hoitotyöhön. Palkkauksen on oltava selkeästi nykyistä parempi.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on SuPerin päättävin elin liittokokouskauden aikana. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston kokous pidetään 25.−26. marraskuuta.

