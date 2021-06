SuPerin kuntavaaliteemat: Hoitohenkilöstön vahva osaaminen on toimivien sote- ja varhaiskasvatuspalvelujen perusta

Jaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksen merkityksestä. Hyvällä ammattitaidolla on suuri vaikutus hoidon saatavuuteen ja laatuun, asiakas- ja työturvallisuuteen sekä alan houkuttelevuuteen. – Koulutuksen laadusta ei tule säästää missään tilanteessa, Paavola vaatii. – Jos yritämme Suomessa mennä siitä mistä aita on matalin pikakouluttamalla uusia osaajia, olemme pian tilanteessa, jossa kustannukset nousevat pitkällä aikavälillä ja menetämme suuren joukon koulutettuja ammattilaisia muille aloille.

Sote- sekä kasvatusalan palveluiden tuottamiseen tarvitaan riittävä määrä koulutettuja alan ammattilaisia. Se on edellytys, jotta voidaan tuottaa kuntalaisille laadukkaat palvelut turvallisesti ja työntekijöiden työhyvinvointia ja työkykyä tukien. – Tarvitaan siis hyvän koulutuksen omaavia hoitoalan ammattilaisia ja vielä riittävä määrä heitä, jotta kuntalaiset saavat tarpeenmukaiset ja heille kuuluvat palvelut, Paavola painottaa. – Lähihoitajakoulutus tulee säilyttää laadukkaana ja lähiopetuksen määrää ei saa lyhentää.

– Kouluttamattomien tai puutteellisen koulutuksen omaavien työntekijöiden käyttö kuormittaa muuta henkilökuntaa, puheenjohtaja Paavola kertoo. – Tästä saan viestiä lähes päivittäin jäsenistöltämme, ja ongelma on mittava niin vanhustenhoidossa kuin varhaiskasvatuksessakin sekä myös muilla sektoreilla. Henkilöstöpula on suuri ja alan vetovoiman parantamiseen tulee tarttua tosissaan.

Alalle soveltumattomat tulee karsia jo opintojen hakuvaiheessa

Lähihoitajakoulutukseen hakeutuvien määrässä on ollut laskua viime aikoina. Työelämän epäkohtien korjaamisen lisäksi on tärkeää pitää koulutuksen laatu hyvänä ja kaikki opiskelijat alalle soveltuvina. SuPer on vaatinut valtakunnallisia, pakollisia ja karsivia soveltuvuuskokeita. Jo nyt on mahdollista todeta opiskelija alalle soveltumattomaksi opintojen aikana, mutta se ei ole hyvä toimintamalli opiskelijan eikä oppilaitoksen näkökulmasta. Työllistämistavoitteet eivät saa johtaa siihen, että hoitoalalle ”pakkokoulutetaan” alalle soveltumattomia. Soveltuvuuskokeet tuovat kustannuksia oppilaitoksille, ja SuPerin mukaan valtion tulee korvata ne täysimääräisesti.

Hoitoalan palkkausta on parannettava

Kunta turvaa parhaiten osaavan työvoiman saamisen ja pysyvyyden, kun se huolehtii työntekijöidensä palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista sekä työhyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. – Tässä ei ole kiertotietä olemassa, vaan näihin epäkohtiin on puututtava ja niiden korjaamiseen on suunnattava rahaa, Paavola vaatii.

– Asenteiden on muututtava niin, että naisvaltaisen hoitoalan merkitys koko yhteiskunnalle ja esimerkiksi vientialojen toimintaedellytyksille on tunnustettava ja sen on näyttävä palkassa. Meillä luotetaan liikaa siihen, että aina löytyy ihmisiä hoitoalan tehtäviin.

Lue lisää SuPerin kuntavaalitavoitteista www.superliitto.fi.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

