SuPerin Paavola empatiatutkimuksesta: Sijaispulaa ei saa kaataa hoitajien niskaan – työnantajan varmistettava riittävät resurssit myös kesän ajalle

Kesän ajaksi ei ole hoidettu riittävää resurssia hoitoalan työpaikoille. Sijaispula ja hoitajien lomien peruminen näkyvät SuPerin jäsenilleen teettämässä tutkimuksessa. 60 % vastaajista pitää kesän työjärjestelyjä epäonnistuneina.

Kesän tilanne, esimerkiksi pätevien kesäsijaisten saaminen työpaikoille ja lomien myöntäminen herättää vastaajissa negatiivisia tunteita. Eniten (64 %) negatiivisia tunteita oli vanhustyössä ja muissa sosiaalipalveluissa työskentelevillä vastaajilla. Yleisimmät negatiiviset tunteet ovat pettymys, pelko ja suuttumus. Tiedot selviävät SuPerin ja NayaDaya Oy:n kesäkuun alussa SuPerin jäsenille tekemästä empatiatutkimuksesta.



Tutkimuksen vastauksissa käy ilmi, että sijaisia ei ole palkattu riittävästi tai sijaisilla ei ole riittävää pätevyyttä. Sijaisten lääkelupien puuttuminen toistuu huolenaiheena vastaajien kommenteissa.

” Sijaisiksi otettu kouluttamattomia ja lääkeluvattomia. Tämä lisää vakituisten työtaakkaa kohtuuttomasti. Työnantaja ei ymmärrä tilannetta.”

– Vakituisten työntekijöiden työkuorma kasvaa kohtuuttomaksi, jos he joutuvat paikkaamaan sijaisten puutteellista osaamista ja tai pelkäämään asiakasturvallisuuden toteutumisen puolesta, puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Vastauksissa näkyy vahvasti, että työntekijöiltä vaaditaan ylitöiden tekemistä, jotta normaali hoito saadaan kesän aikana toteutettua. Lisäksi vuosilomia ei kaikkialla anneta, niiden ajankohtaa siirrellään tai ne annetaan pätkissä. Lomista saatetaan ilmoittaa vasta kaksi viikkoa ennen lomaa.

– On kestämätöntä, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta on henkilöstön ylitöiden varassa ja ylityöhön painostetaan. On hävytöntä, että työnantaja pyrkii käyttämään työntekijöiden ammattimoraalia ja tunnollisuutta näin hyväkseen, Paavola sanoo.

Tilanne ei tule työnantajille yllätyksenä. SuPer on jo pitkään tuonut ongelmia esiin ja vaatinut riittävää työvoimaa - myös kesän ajalle. Sijaistarve on hyvin ennakoitavissa lomakaudella. Myös kesällä hoitohenkilöstölle saattaa tulla sairauspoissaoloja ja näihin on varauduttava.

– Alan ongelmia ratkaistaan laittamalla työkuorma, työolot ja palkkaus kuntoon. Lisäksi poliitikkojen tulee osoittaa sote-sektorille korvamerkitysti rahaa, Paavola vaatii.

Tunnedata kerättiin sähköisenä kyselynä kesäkuu alussa. Kyselyyn vastasi 2 157 SuPerin jäsentä. Tutkimuksessa selvitettiin tunteita ja tunteiden vaikutuksia suhteessa alalla työskentelyyn, työoloihin koronaviruspandemian keskellä sekä kesän tilanteeseen työpaikalla. Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla.

Tutustu empatiatutkimukseen SuPerin verkkosivuilla: https://www.superliitto.fi/viestinta/tiedotteet-ja-kannanotot/superin-paavola-empatiatutkimuksesta-sijaispulaa-ei-saa-kaataa-hoitajien-niskaan-tyonantajan-varmistettava-riittavat-resurssit/

Lisätiedot:



SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085



SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.