SuPerin Paavola: Henkilöstön edustajat otettava tiiviisti mukaan sote-uudistuksen toteuttamiseen

SuPerin Paavola vanhuspalvelujen uudistuksesta: Kotihoitoon on saatava velvoittavampi henkilöstömitoitus 16.6.2021 14:14:47 EEST | Tiedote

Kotihoidon henkilöstömitoituslainsäädännöstä on saatava yhtä velvoittava kuin ympärivuorokautisessa hoidossa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii. – Esitys kotihoidon kehittämiseksi on hyvä alku, mutta henkilöstömitoitus tulee määritellä velvoittavammaksi. Esityksessä korostetaan, että kotihoidon henkilöstövajaukseen on reagoitava välittömästi ja välittömään asiakastyöhön on keskitettävä mahdollisimman paljon työaikaa. Henkilöstömäärän on oltava jatkossa palvelusuunnitelman mukainen. – Esitys on oikeansuuntainen, mutta se vaatii tiukennuksia, Paavola kertoo.