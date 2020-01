SuPerin Paavola: Hoitoalan koulutusta arvostetaan myös muilla sektoreilla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa hoitoalan kuormittavasta tilanteesta, joka on todellisuutta. Tästä kertovat myös useat tutkimukset. Tilastokeskuksen yliaktuaari Sampo Pehkonen kirjoitti blogissaan 17. tammikuuta, että työssäkäyntitilaston tiedoissa hoitajien ahdinko ei näy. Hän viittasi tilastoihin, joiden mukaan hoitajat eivät ole uudelleenkouluttautuneet muille aloille. Tilasto ei SuPerin mukaan kerro sitä, että hoitajat pysyisivät alalla, sillä he työllistyvät alan ulkopuolelle ilman uudelleen kouluttautumista. - Palvelualoilla arvostetaan hoitoalan koulutusta, Paavola kertoo.

SuPer on kertonut hoitajien kuormituksesta ja toimeentulo-ongelmista jo vuosia. Liittoon tulevien viestien määrä alanvaihtohalukkuudesta on kasvanut viime vuosina ja osa hoitajista on jo toteuttanut aikeensa. Ajatukset alan vaihtamisesta näkyvät myös SuPerin selvityksissä. Liiton tavoitteena on korjata alan epäkohtia ja nostaa sen houkuttelevuutta, joka perustuu jäsenten työhyvinvointiin ja palkkaukseen. – Työntekijöiden viestit on otettava tosissaan, puheenjohtaja Paavola sanoo.

THL:n tilastojen mukaan hoitajia on kymmeniä tuhansia sote-alan ulkopuolella. Näistä merkittävä osa on lähi- ja perushoitajia. Viime vuoden alusta alkoi SuPerin jäseniltä tulla liittoon entistä enemmän viestejä alan vaihdosta vanhustenhoidon kriisin vuoksi. Tilanne on entisestään kriisiytynyt.

Kunta10-tutkimuksen mukaan eettinen kuormitus vanhustenhoidossa on noin kaksi kertaa yleisempää kuin kunta-alalla keskimäärin. Eettinen kuormitus ei kunta-alalla rajoitu vain vanhustenhuollon työntekijöihin. Muilla aloilla työskentelevistä perus- ja lähihoitajista jopa useampi kokee joutuvansa viikoittain toimimaan omien arvojensa tai sääntöjen ja normien vastaisesti kuin vanhustenhuollon työntekijöistä.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085