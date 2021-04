SuPerin Paavola: THL:n uusittu rokotusjärjestys unohtaa sote-alan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön

Jaa

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola arvostelee THL:n tarkennettua rokotusjärjestystä, jossa sote-alan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön rokotuksia ei kiirehditä. Sote-alan henkilöstö rokotetaan pääosin ikäperusteisesti samaan aikaan kuin muu väestö. – Tällä ratkaisulla vaarannetaan sote- ja kasvatusalan henkilöstön terveys ja jaksaminen ja pitkitetään pandemiasta selviytymistä, Paavola varoittaa. – Rokotusten viivästyminen vaarantaa tarpeenmukaisen hoidon ja hoivan saatavuuden muuten kuin kiireellisen hoidon osalta. Emme saa rakentaa sellaista hoito- ja hoivavelkaa, jota ei koskaan pystytä kuromaan umpeen.

Terveydenhuollon henkilöstöstä suuri osa on edelleen rokottamatta. Kotihoidossa rokotuksia ei ole monin paikoin aloitettukaan ja tilanne on samanlainen varhaiskasvatuksessa. Vanhustenhoidossa, vammaispalveluissa, päihde- ja mielenterveystyössä ja koko sote-sektorilla sekä varhaiskasvatuksessa tehdään työtä lähellä asiakasta ja tartuntavaara on suuri. Henkilöstön työturvallisuudesta on huolehdittava ja henkilöstö on pidettävä terveenä, jotta kaikille voidaan turvata tarpeenmukainen hoito ja hoiva. Myös työntekijöiden työssäjaksamisesta on huolehdittava ja lomat on pystyttävä pitämään suunnitellusti. Rokotusten viivästyminen tuo paineita sijaisten saamiselle.

THL:n ohjeistuksen mukaan rokotusjärjestyksen kohtaan 1 eli ns. ykkösryhmään kuuluvat koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat, muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä vaalitoimikunnat ja kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka ei kuulu ryhmiin 1.1-1.5, rokotetaan ikäperusteisesti muun väestön kanssa.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085