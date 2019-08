SuPerin puheenjohtaja Paavola: Kunta-alan työpaikat on turvattava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii, että kunta-alan työpaikat on turvattava. Hallituksen on korvattava kunnille kikystä aiheutuneet menetykset. Kun kilpailukykysopimus (kiky) tehtiin vuonna 2016, SuPerin ehtona oli, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turvatakseen työpaikat, mikäli kuntatalous näyttää negatiiviselta. – On erittäin tärkeää, että hoitajien työpaikat säilyvät ja peruspalvelut voidaan tuottaa laadukkaina, puheenjohtaja Paavola sanoo.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola

Kuntien talous näyttää heikolta, ja säästötoimet koskettavat erityisesti sote-palveluja, joista on muutenkin säästetty jo useita vuosia. Kunnissa ja kuntayhtymissä käydään yt-neuvotteluja, joiden seurauksena on lomautuksia ja jopa irtisanomisia. Työpaikat ovat vaakalaudalla. Henkilöstöä ei ole järkevää irtisanoa tilanteessa, jossa todellisuudessa tarvitaan lisää työvoimaa. Erityisesti vanhustenhoidossa on liian vähän henkilökuntaa ja kun viimeinkin 0,7:n hoitajamitoitus saadaan lakiin, tarvitaan kaikki koulutetut hoitajat ja tukityöntekijät pysymään alalla. – Näihin yhteisiin talkoisiin tarvitaan hallitusta, puheenjohtaja Paavola sanoo. Verovähennykset ja aikaisempien parempien kuntatalousvuosien perusteella tehdyt leikkaukset kuntien valtionosuuksiin ovat vieneet kuntatalouden syöksyyn. Koska valtionosuudet lasketaan aikaisempien vuosien perusteella, eivät ne välttämättä ole riittäviä nykyiseen kuntien taloudelliseen tilanteeseen. Juuri näin on nyt käynyt. Työajan pidennykset eivät myöskään näy kunnissa sellaisina säästöinä, mitä valtiovarainministeriössä aikoinaan ennakoitiin. Valtiovalta ei ole lupauksistaan huolimatta korvannut kunnille kikystä aiheutuneita tulonmenetyksiä. Työajan palkaton pidennys on ongelmallinen asia. Eri työehtosopimuksissa pidennys on sovittu toteutettavaksi eri tavoin ja osalla aloista se on sopimuksissa määräaikaisena. Työntekijät ovat silloin eriarvoisessa asemassa. Sopimus tehtiin, kun valtion talous oli kurjassa jamassa. Nyt talouden tila on parempi. – Reiluinta on, jos työajan pidennystä ilman rahallista korvausta ei jatketa uusissa sopimuksissa, puheenjohtaja Paavola sanoo. Kiky-sopimus on koettu liittojen jäsenistössä erittäin epäreiluna. Ammattiliitot tulivat kolme vuotta sitten hallitusta vähintään puolitiehen vastaan ilman suurempaa kiitosta. Hallituksen esittämät vaihtoehdot säästötoimille olivat kikyä kovemmat, joten todellista vaihtoehtoa ei ollut. – Jos kikyn vuoksi menetetty luottamus halutaan saada takaisin, on hallituksen ja työnantajien vuoro tulla työntekijöitä puolitiehen vastaan, Paavola vaatii. SuPerissa on 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

