SuPerin puheenjohtaja Paavola lähihoitajan kirjoituksesta Facebookissa: Kotihoidon työntekijöillä epäinhimilliset työolot

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Varhaiskasvatuksen kehittämisessä on unohdettu lapset 21.6.2018 10:32 | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on erittäin pettynyt sivistysvaliokunnan mietintöön varhaiskasvatuslakiesityksestä. Sivistysvaliokunta näyttää esitykselle vihreää valoa. SuPerin mukaan esityksessä on unohdettu varhaiskasvatuksen suurin ongelma eli suuret ryhmäkoot ja liian pieni henkilöstömäärä. Esityksen keskeinen osa on lastenhoitajien ja lähihoitajien korvaaminen lastentarhanopettajilla. Opettajien määrää nostetaan suhteessa lastenhoitajiin. – Lastentarhanopettajien lisääminen ei nosta varhaiskasvatuksen tasoa, vaikka lakiesitystä markkinoidaan näin, puheenjohtaja Paavola sanoo.