SuPerin puheenjohtaja Paavola: Ministeriössä tehdään lakia, joka heikentää hoitoalan veto- ja pitovoimaa – SuPer vastustaa suunnitelmia syrjäyttää lähihoitajat hoidon tarpeen arvioinnista

Ministeri Lindén vei hoitajien lakko-oikeuden – lakon toinen vaihe ei ala, valmisteluun joukkoirtisanoutuminen 19.4.2022 16:01:27 EEST | Tiedote

Keskiviikkona alkavaksi ilmoitettu hoitajalakon toinen vaihe on peruttu. Tehyn ja SuPerin hallitukset kokoontuivat tänään toteamaan, että tilanne edellyttää järeämpiä työtaistelutoimia, koska lakko on murrettu peruspalveluministeri Aki Lindénin johdolla valmistellun hoitajien pakkotyölain seurauksena. Ministeri asettui pakkotyölailla työantajan puolelle jo ennen ensimmäisen lakon alkamista. Tänään on selvinnyt, että laki etenee.