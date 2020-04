SuPerin selvitys hoitajien työkuormasta: Työn kuormittavuus on lisääntynyt ja 75 % lähi- ja perushoitajista harkitsee alanvaihtoa

SuPerin Paavola: Yksityisillä hoito- ja hoiva-aloilla joustetaan kriisistä toiseen mutta työnantajat haluavat vain lisää heikennyksiä 3.4.2020 15:58:32 EEST | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii yksityisen sektorin työnantajia korjaamaan sote-sektorin ja varhaiskasvatuksen epäkohdat meneillään olevissa työehtosopimusneuvotteluissa. Paavola muistuttaa, että nyt mitataan työnantajien tahto sitouttaa työntekijöitä. – Tämä koronakriisi on hoidettava kunnolla myös siten, että hoitoala säilyy vetovoimaisena ja elinvoimaisena kriisin jälkeenkin. Työehtosopimuksiin vaaditut heikennykset eivät sovi tähän aikaan. Palkalla on voitava tulla toimeen ja sen on vastattava työn vaativuutta ja vastuuta sekä kuormittavuutta. Myös työolojen on oltava turvalliset ja jaksamista tukevat. Työntekijöiden luottamusta on kasvatettava siihen, että alan epäkohtia korjataan ja henkilöstön viestit otetaan tosissaan.