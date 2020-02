SuPerin Silja Paavola: Vanhustenhoito ei parane vastakkainasettelulla

SuPerin Paavola on tyytyväinen, että sitovaan hoitajamitoitukseen löytyi rahoitus 5.2.2020 09:44:23 EET | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen, että sitovaan 0,7:n hoitajamitoitukseen on löytynyt sopu ja rahoitus. – Tämä on työvoitto hallitukselle ja meille kaikille vanhustyön parissa työtä tekeville, puheenjohtaja Paavola iloitsee. Hän kiittää kansanedustaja Annika Saarikkoa, joka käynnisti asian ministerikaudellaan ja erityisesti ministeri Krista Kiurua, joka ei luovuttanut asiassa monien vaikeuksin keskellä. – Asialla on suuri merkitys vanhuksille ja heidän hoitajilleen: hoidon laadulle, työhyvinvoinnille sekä alan vetovoimalle, Paavola muistuttaa. SuPer on vaatinut sitovaa hoitajamitoitusta jo vuosia ja ajanut asiaa erittäin voimakkaasti.