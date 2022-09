SuPerja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

SuPerin ja Tehyn hallitukset päättivät tänään toimia turvaamistoimipäätöksen mukaisesti. Tästä seuraa, että järjestöt eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kaupungin eteläisessä kotihoitoyksikössä (lähipalvelualueet Lauttasaari 1 ja 2, Töölö 2-4, Viiskulma 3 ja 4, Vironniemi 1 ja 2 sekä resurssipooli) tiistaina 20.9.2022 klo 00.01.

-Kaikki hoitajien tähän mennessä alkamaan ilmoitetut lakot on nyt kielletty käräjäoikeuden päätöksin. Toisaalla eduskunta puolestaan on ahkeroinut viedäkseen hoitajilta loputkin mahdollisuudet työtaisteluihin. Vähän on vaikea ymmärtää, mihin eduskunnan säätämää pakkotyölakia tässä tarvitaan, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

-Olisiko nyt vihdoin viimeiset hetket ryhtyä hoitamaan itse ongelmaa eli hoitajapulaa. Aloitetaan parantamalla palkkausta ja työoloja. Se on oikeasti ainoa keino turvata kansalaisille heille perustuslain mukaan kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Rytkönen ja Paavola toteavat, että vaikka päättäjät asettuivat pakkotyölailla työnantajan puolelle, hoitajat eivät lannistu, koska heidän asiansa on pakko laittaa kuntoon nyt.

Molemmat järjestöt jatkavat joukkoirtisanoutumisen valmistelua.

