Surukonferenssi 2019 tarjoaa kohtaamisia, työkaluja ja ajankohtaista tutkimustietoa

Ellinoora loi fanien tarinoista sydäntäsärkevän spokenword-teoksen 1.4.2019 15:40:33 EEST | Tiedote

Ellinoora julkaisee 1.4. uuden spokenword-teoksen, jonka hän on koostanut fanien somen välityksellä lähettämistä tarinoista. Ellinooralle tuttuun tyyliin lopputulos on riipaisevan kaunis kappale, joka nostattaa kylmät väreet kuulijansa iholle. Kuka kuulee huolesi? -teos on osa Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-keräystä, jonka aikana 1.4.- 30.6.2019, kerätään varoja mielenterveyden edistämistyöhön ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien kriisiauttamiseen, myymällä vihreitä mielinauhoja.