Surututkija: Nykyihminen ei tiedä, mitä tehdä läheisen kuollessa

Tunnista lapsen kaltoinkohtelun riskiolot ajoissa! Hoitotyön suositus valmistui 19.4.2022 09:23:47 EEST | Tiedote

Joka kolmas lapsi maailmassa kärsii kaltoinkohtelusta ja se on edelleen valitettavan yleistä myös Suomessa. Kyse on kansanterveydellisestä, ihmisoikeudellisesta, moraalisesta ja sosiaalisesta ongelmasta, johon on puututtava nykyistä huomattavasti herkemmin. Kaltoinkohtelun riskioloja ja niiden tunnistamista varten on juuri julkaistu hoitosuositus perheiden ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.