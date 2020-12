Suur-Savon Sähkön budjettinäkymät 2021 – energiatoimialalla uskotaan koronan aiheuttaman taantuman jälkeiseen nousuun

Siirtohintojen nousun rajoittaminen on mahdollista – mutta se pitää tehdä vastuullisesti 15.10.2020 09:08:04 EEST | Blogi

Sähkön siirtohintojen nousun takana on laki toimitusvarmuuden parantamisesta. Se on pakottanut siirtoyhtiöt mittaviin säävarman verkon investointeihin, ja tätä investointitahtia kestää vielä kahdeksasta kuuteentoista vuotta, riippuen siirtoyhtiöstä. Tehokkain keino siirtohintojen nousun rajoittamiseksi olisi helpottaa toimitusvarmuuden kriteerejä. Olen varma, että suuri osa asiakkaista valitsisi hieman pidemmät sähkökatkot, jos vain saataisiin hillitymmät siirtohinnat. Ylen tuoreessa artikkelissa, 12.10.2020, on nostettu paljon hyviä asioita esille. https://yle.fi/uutiset/3-11588082 Sähkömarkkinalain myötä siirto- ja jakeluverkkotoiminnasta tehtiin kärjistetysti sanottuna rahasampo, joka sallii sitä korkeammat tuotot, mitä kalliimpia rakenteita toteuttaa säävarman verkon rakentamisessa. Väärissä käsissä tällainen mekanismi on erittäin vaarallinen. Hyvin erilaiset maasto- ja asiakastiheyden olosuhteet tekevät vaikeaksi rakentaa kaikkiin olosuhteisiin toimiva sääntelymalli. Sääntelymalli