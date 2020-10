Suur-Savon Sähkön ja Suur-Savon Energiasäätiön historiatutkimus käynnistyi – professori Martti Häikiö syventyy Järvi-Suomen alueen Energiahuollon kehittymiseen

Suur-Savon Sähkö Oy ja Suur-Savon Energiasäätiö ovat solmineet yhteistyösopimuksen professori Martti Häikiön kanssa historiatutkimuksen, sekä siihen perustuvan kirjan, laatimisesta.

Suur-Savon Sähkö Oy on perustettu vuonna 1946, joten yhtiölle tulee täyteen seitsemänkymmentäviisi vuotta ensi vuonna. Suur-Savon Energiasäätiö on perustettu vuonna 1990, joten Energiasäätiö täyttää nyt kolmekymmentä vuotta.

Tutkimushanke tehdään Suur-Savon Sähkön sekä Suur-Savon Energiasäätiön yhteisenä toimeksiantona. Professori Martti Häikiön asiantuntija-apuna tutkimustyössä toimii pitkän ja merkittävän uran suomalaisella energiatoimialalla tehnyt diplomi-insinööri Eero Sinkko.

"On erittäin innostava mahdollisuus saada professori Martti Häikiö tutkimaan toiminta-alueemme historiaa energiahuollon kehittymisen näkökulmasta. Eero Sinkon syvällinen toimialan historian erityispiirteiden tuntemus täydentää tätä kokonaisuutta. Energiakonsernimme elinvoima on historiassa kehittynyt yhdessä alueen asukkaiden ja yritysten elinvoiman kanssa. Näin on ollut historiassa, ja näin on tulevaisuudessakin. Nyt on oikea aika kirjoittaa konsernimme historia, ja avata tämän työn kautta toimintamme vaikuttavuutta alueen kehittymiseen", Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja luonnehtii työn tavoitteita.

"Suur-Savon Energiasäätiö sr liittyy olennaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:n toimintaan ja on erinomaista, että samassa historiatutkimuksessa säätiön rooli tuodaan kattavasti esille. Uskon, että lopputulemana on kiinnostava teos", kuvailee Suur-Savon Energiasäätiön hallituksen puheenjohtaja Martti Lokka tutkimustyön lähtökohtia.

’’Pyrimme hahmottamaan merkittäviä käännekohtia ja vaikuttajia. Uudet tekniset ratkaisut, kuten digitalisaatio, ovat vaikuttaneet syvällisesti asiakkaiden ja yhtiön elämään. Ulkoiset tekijät kuten lainsäädäntö, omistusrakenne ja sidosryhmät ovat niin ikään tutkimuksen kohteena. Energiatoimialan ja yhtiön eri toimintojen kehitys ovat luonnollisesti keskiössä", Martti Häikiö toteaa.

Tutkimustyöhön perustuvan historiateoksen julkaisun arvioidaan tapahtuvan keväällä 2022.

Historiatutkimusta varten on perustettu historiatoimikunta. Historiatoimikunnan puheenjohtajana toimii sekä Suur-Savon Energiasäätiön että Suur-Savon Sähkö Oy:n toiminnassa vaikuttanut, entinen Suur-Savon Sähkön hallituksen puheenjohtaja, ja entinen Energiasäätiön asiamies, laamanni, OTT, Matti Kunnas. Muita jäseniä ovat Suur-Savon Energiasäätiön hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä, Martti Lokka, tiedekeskus Muistin sisältöjohtaja, historioitsija, Pia Puntanen, Järvi-Suomen Energia Oy:n pitkä-aikainen toimitusjohtaja, yli-insinööri Arto Pajunen, sekä sihteerinä Markus Tykkyläinen.

---

Suur-Savon Sähkö - konserni on vuonna 1946 perustettu, Järvi-Suomen alueella sähkön siirtoliiketoimintaa ja lämpöliiketoimintaa harjoittava, konserni. Konsernin omistuksesta yli 60 % on alueen kuntien omistuksessa. Konsernin liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa vuosittain, ja oma henkilöstömäärä noin yhdeksänkymmentä henkeä. Kumppanuusverkosto mukaan lukien vuosittainen työllistävä vaikutus Järvi-Suomen alueella on noin 600 henkilötyövuotta.

Suur-Savon Energiasäätiö sr on vuonna 1990 perustettu säätiö. Säätiö tukee pyrkimyksiä, jotka edistävät seutukunnallisen energiahuollon kehittämistä, kotimaisen energian käyttöä, energian säästämistä ja sähkönjakelun nykyaikaistamista Suur-Savon Sähkö-konsernin toimialueella. Tarkoitustaan Suur-Savon Energiasäätiö toteuttaa erityisesti myöntämällä avustuksia investointeihin ja projekteihin sekä tutkimusapurahoja.

Professori Martti Häikiö on Mikkelissä 1949 syntynyt historiantutkija. Hän on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori, ja hän on tehnyt mittavan työn historiatutkimuksessa. Viimeisin teos on tuore mikkeliläislähtöisen pääministeri Antti Hackzellin elämänkertatutkimus. Professori Häikiö on julkaissut useiden merkittävien yritysten historiateoksia, kuten Nokian historia (2001), sekä Alkon historia (2007) ja Savon Voiman historia (1997). www.kolumbus.fi/martti.haikio