Suur-Savon Sähkön osavuosikatsaus 1-4/2021

Jaa

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on ollut alkuvuonna erinomainen. Liiketoiminnan kehitystoimet etenevät suunnitellusti, ja konsernin taloudellinen tulos on palannut nousu-uralle. Vuoden 2021 ensimmäisen kolmanneksen liikevaihto on 76,5 miljoonaa euroa, joka on 37 % edellisvuotta ja 17 % budjetoitua suurempi. Alkuvuoden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 5,9 miljoonaa euroa, eli 3 % budjettia parempi.

Energiamarkkinat ovat toipuneet COVID-19 pandemiaa edeltäneelle tasolle, mikä parantaa Suur-Savon Sähkö -konsernin tulosnäkymiä. Lämpötilariippuvat energian toimitukset ovat olleet vähintään budjetoidulla tasolla. Konsernin asiakkaiden energiankulutus antaa myönteistä indikaatiota myös yleisen talouden kehittymisestä toiminta-alueella. Sähkön markkinahinta on toteutunut tammi-huhtikuussa Suomen alueella edellisvuotta korkeammalla tasolla 45,9 €/MWh (2020: 22,9 €/MWh). Lämmityksen energiankulutusta mittaava lämmitystarveluku tammi-huhtikuussa oli 21,9 % korkeampi kuin vuonna 2020. Sähkömarkkinoiden kehittyminen ja kasvanut lämmöntarve ovat tukeneet alkuvuoden tuloksentekoa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kaukolämmön myynti oli 150 GWh (131 GWh), sähkön siirtomäärä oli 489 GWh (423 GWh), ja sähkön tuotanto oli 123 GWh (120 GWh). Konsernin investoinnit ovat olleet alkuvuonna 23,5 miljoonaa euroa (17,3). Jo ensimmäisen vuosikolmanneksen säävarman sähköverkon investoinnit ovat tuoneet alueelle yli sadan henkilötyövuoden työllistävän vaikutuksen. Koko vuoden talouden ennusteet ovat alkuvuoden aikana parantuneet. Konsernin budjetoitu tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja kuluvalle vuodelle on 15,4 miljoonaa euroa, mutta päivitetty ennuste koko vuodelle tulee nousemaan lähelle kahdenkymmenen miljoonan euron tasoa. Yrityskaupalla Suomen viidenneksi suurimmaksi sähkönmyyntiyhtiöksi Konsernin liikevaihtoa nosti ensimmäisellä kolmanneksella 1.4.2021 alkaen sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan yrityskauppa. Suur-Savon Sähkö osti Lumme Energia Oy:n sisaryhtiöksi Loiste Sähkönmyynti Oy:n, mikä yli kaksinkertaistaa sähkön vähittäismyynnin liikevaihdon. Konsernin henkilöstö täydentyi kahdellatoista energia-alan ammattilaisella. Järjestely nostaa konsernin liikevaihdon vuodelle 2021 budjetoidulta 179 miljoonan euron tasolta tasolle 245 miljoonaan euroon. Vuoden 2022 liikevaihto tulee konsernin nykymuodossaan nousemaan noin 300 miljoonan euron tasolle. Yritysjärjestelyn myötä Suur-Savon Sähkö – konserni nousi asiakasmäärällä mitattuna Suomen viidenneksi suurimmaksi vähittäismyyntiyhtiöksi yli 300 000 käyttöpaikalla. Talouden tunnusluvut Konsernin maksuvalmius on hyvä, tunnusluku quick-ratio on tasolla 1,24 ja nettovelat/käyttökate- tunnusluku on edelleen terveellä tasolla 3,58. Konsernin tunnusluvut Toteutunut 1-4/2021 Toteutunut 1-4/2020 Koko vuosi 2020 Liikevaihto, M€ 76,5 55,7 154,9 Käyttökate, M€ 17,3 16,4 41,8 Tulos ennen tp siirtoja ja veroja, M€ 5,9 6,3 12,2 Investoinnit, M€ 23,5 17,3 85,5 Omavaraisuusaste % 26,6 31,1 26,9 Henkilöstö keskimäärin 110 86 98 COVID-19 pandemiaan liittyvien erityisjärjestelyiden odotetaan jatkuvan vähintään kesän yli. Konsernin toiminta on hyvin sopeutunut poikkeusolosuhteisiin, ja pandemian kehittymiseen pystytään reagoimaan. Investointimäärät säävarmaan sähköverkkoon, hiilidioksidineutraaliin lämmön ja sähkön tuotantoon jatkuvat vahvana. Kun vuonna 2020 lämmöntuotantoon investoitiin kaksi pellettilaitosta, kuluvan kesän aikana konsernin tytär- ja osuusyhtiöissä investoidaan kahteen savukaasulauhduttimeen, joilla parannetaan vähintään 20 % lämpökattiloiden energiahyötysuhdetta. Vuonna 2020 COVID-19 pandemian seurauksena Järvi-Suomen alueella etätyöskentely ja kausiasuminen lisääntyivät merkittävästi. Tämä heijastui uusien sähköliittymien määrän nousuun useilla kymmenillä prosenteilla. Aktiivisuus vapaa-ajan asuntojen rakentamisessa jatkuu myös kuluvana vuonna. Henkilövalinnat Yhtiökokouksessa 1.6.2021 valittiin uudelleen ja edelleen seuraavat hallintoneuvoston jäsenet: Pekka Laitinen, Timo Pulkkinen, Savonlinna

Antti-Pekka Hokkanen, Joutsa

Jukka Ollikainen, Mäntyharju

Jaana Vartiainen, Tapani Korhonen, Mikkeli

Anja Kauppinen, Hankasalmi

Jaakko Mattila, Juva

Olli-Pekka Nykänen, Rantasalmi

Lasse Partanen, Sulkava

Henri Saari, Heinola

Juha Hiekkanen, Toivakka Yhtiökokouksessa päätettiin, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 100 euroa/osake. Vuonna 2019 yhtiö jakoi osinkoa 110 euroa/osake.

Avainsanat osavuosikatsaussuursavonsähkö

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit