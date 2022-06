Suur-Savon Sähkön osavuosikatsaus 1-4/2022

Konsernissa toteutetaan monia riskienhallinnallisia toimenpiteitä geopoliittisten epävarmuuksien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi energian toimitusvarmuuteen sekä konsernin talouteen. Alkuvuoden aikana monien materiaalien ja komponenttien saatavuus on vaikeutunut, ja energiahyödykkeiden hinnat ovat historiallisen korkealla tasolla. Toistaiseksi yleinen kustannusten nousupaine ei ole merkittävästi vaikuttanut Suur-Savon Sähkö – konsernin toimintaan. Konsernin hankinnat toteutetaan pitkäjänteisesti, mikä yhdessä onnistuneen riskienhallinnan kanssa on turvannut muun muassa investointitöiden sekä polttoainekustannusten kohtuullisen hintatason. Myös sähkönsiirron ja kaukolämmön tariffit on pystytty pitämään ennallaan.

Sähkön markkinahinta on jatkanut korkealla tasolla, ja johdannaishinnat tulevaisuuteen heijastelevat kiristynyttä kysynnän ja tarjonnan tilannetta erityisesti ensi talvelle. Suur-Savon Sähkö – konsernilla on noin 24 MW sähköntuotannon osuus Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksessa, jonka odotetaan siirtyvän kaupalliseen käyttöön syksyllä 2022. Suur-Savon Sähkö osti noin 4,5 MW lisäosuuden Olkiluoto 3:n tuotantoa huhtikuun lopulla. Ydinvoimantuotannon lisäosuuden myötä hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus tuotantosalkusta kattaa 99 % jo ensi vuonna. Konserni toteuttaa etupainotteisesti Euroopan unionin sekä Suomen valtion hiilidioksidineutraalisuustavoitteita. Järvi-Suomen alueella kartoitetaan yhtiön toimesta potentiaalisia tuulivoima- sekä aurinkosähkön tuotannon alueita.

Hiilidioksidineutraalin lämmöntuotannon osalta Rantasalmen lämpökeskukselle investoidaan savukaasulauhdutin, joka tulee leikkaamaan jopa 20 % polttoainetarpeesta energiatehokkuutta parantamalla.

Kuluvasta vuodesta tulee toiminnan laatujohtamisen kehitysloikkien vuosi. Konsernissa valmistaudutaan ympäristöjärjestelmän ISO14001, työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän ISO45001, sekä tietoturvajärjestelmän ISO27001 mukaisten toimintamallien rakentamiseen. Sertifiointivalmius järjestelmille on syksyllä 2022.

Talouden tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut Toteutunut 1-4/2022 Toteutunut 1-4/2021 Koko vuosi 2021 Liikevaihto, M€ 123 76,5 272 Käyttökate, M€ 19,9 17,3 1,5 Tulos ennen tp siirtoja ja veroja, M€ 10,7 5,9 -30 Investoinnit, M€ 19,5 23,5 104,2 Omavaraisuusaste % 19,3 26,5 16,7 Henkilöstö keskimäärin 108 110 114

Huoltovarmuuden merkitys korostuu entisestään lähivuosina

Kansallisen energiahuollon kehittämisessä kotimaisten polttoaineiden käytettävyyden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Energiaturpeen rooli huoltovarmuuspolttoaineena on noussut merkittävästi. Lisäksi metsäteollisuuden raaka-aineeksi kelpaamattoman kotimaisen puubiomassan asema polttoaineena on kriittisen tärkeä erityisesti lämmöntuotannossa. Suomen energiapoliittisilla linjauksilla on kirjoitushetkellä suuri merkitys. Kotimaisten polttoaineiden aseman turvaaminen on tärkeää niin huoltovarmuuden kuin energian loppuasiakashintojen näkökulmasta.

Henkilövalinnat

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvosto kokoontui 02.06.2022, ja valitsi hallintoneuvoston puheenjohtajaksi maanviljelijä Lasse Partasen (Sulkava). Varapuheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Jarkko Fågel (Hartola).

Suur-Savon Sähkön hallitukseen valittiin jäseniksi seuraavalle kaksivuotisjaksolle erovuorossa ollut asianajaja, varatuomari Kalle Ervasti (Mikkeli), sekä uusina jäseninä hallintojohtaja Ari Liikanen (Mikkeli), sekä toiminnanjohtaja Eero Sistonen (Rantasalmi). Hallituksessa jatkavat lisäksi fysioterapeutti, ammatillinen opettaja Ritva Hänninen (Juva), kunnanjohtaja Tuomo Kärnä (Luhanka) sekä kaupunginjohtaja Janne Laine (Savonlinna).

Suur-Savon Sähkön hallituksen puheenjohtana jatkaa Janne Laine ja varapuheenjohtajaksi valittiin Kalle Ervasti.