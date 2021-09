Suur-Savon Sähkön osavuosikatsaus 1-8/2021: Konserni jatkaa vahvaa investointitasoa

Konsernin investointitaso on pysynyt vahvana. Elokuun loppuun mennessä investoinnit ovat olleet 50,5 M€, joista säävarmaan sähköverkkoon investoitiin 35,3 M€, ja hiilineutraaliin energian tuotantoon yhteensä 4,5 M€. Konsernin tuloskehitys vuonna 2021 tulee olemaan lähellä edellisvuoden tasoa.

Sähkön markkinahinnan nousu luo ensi vuodelle paranevia tulosnäkymiä. Sähkön markkinahinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) on ollut tammi-elokuussa keskimäärin 54,1 €/MWh (2020: 25,0 €/MWh) Suomen hinta-alueelle. Nord Pool -alueen keskimääräinen systeemihinta on ollut 46,5 €/MWh (2020: 9,26 €/MWh). Suomen alueen hinta on siten ollut yli kaksinkertainen vuoden takaiseen, ja systeemihinta yli viisinkertainen edelliseen vuoteen.

Suur-Savon Sähkö Oy:n sähkön tuotanto ei pysty vielä vuonna 2021 hyötymään markkinahintojen noususta. Jo vuodelle 2021 odotettu Olkiluoto 3 käynnistyminen on siirtynyt pitkälle vuoden 2022 puolelle, ja Suur-Savon Sähkön sähkön tuotantokapasiteetissa on ollut myös epäonninen turbiinirikko. Ennusteita pienempi sähköntuotantomäärä leikkaa tuloksentekokykyä markkinahinnan noususta huolimatta. Sen sijaan näkymät vuodelle 2022 ovat olennaisesti paremmat.

Lämmöntuotannon polttoaineista 85,5 % on ollut kotimaisia puuperäisiä polttoaineita, 3,0 % vähärikkistä kevyttä polttoöljyä, ja loput energiaturvetta. Lämmöntuotannon toimintavarmuus on ollut erinomaista koko vuoden ajan. Kuluneen vuoden lämmöntarve on ollut 16,2 % edellisvuoden lämmöntarvetta suurempi.

Savonlinnan ja Juvan kaukolämpöverkoissa otetaan syksyllä 2021 käyttöön koneoppiva algoritmi kaukolämpöjärjestelmän kokonaisoptimoinnissa. Tekoälysovellus on esimerkki konsernin digitalisaation kehitystoiminnasta. Kaikissa konsernin liiketoiminnoissa digitalisaation tulkitaan olevan tulevaisuuden tuottavuuden nousun keskiössä.

Koronaviruspandemian alusta lähtien monipaikkaisen asumisen elämäntavan nousu on näkynyt uusien sähköverkon liittymissopimusten määrän kasvuna. Uusia liittymiä on toimitettu asiakkaille 320 kappaletta, mikä on lukumääräisesti useita kymmeniä prosentteja enemmän kuin pandemiaa edeltäneinä vuosina.

Talouden tunnusluvut



Konsernin maksuvalmius on erinomainen, tunnusluku quick-ratio on tasolla 1,55, ja nettovelat/käyttökate -tunnusluku on heikentynyt, ollen 4,73. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi 11 hengellä Loiste Sähkönmyynnin ostamisen myötä.