Suurempi osa suomalaisista kokee olevansa oikeistolaisia kuin vasemmistolaisia – perussuomalaiset oikeistolaistuneet eniten

Suomalaisten poliittinen identiteetti on polarisoitunut lievästi vuodesta 2014. Keskelle itsensä sijoittavien osuus on pienentynyt, ja pientä kasvua osuuksissa nähdään oikealla ja äärivasemmalla. Aiempaa useampi oikeistolainen identifioi itsensä vahvasti oikeistolaiseksi ja maltillisesti oikeistolaisten osuudet ovat pienentyneet.

Merkittävin muutos vuoteen 2014 nähden on perussuomalaisia äänestävien selkeä oikeistolaistuminen.

”Muutos johtunee sekä asenteiden että puolueen äänestäjäkunnan muutoksista. Perussuomalaiset hajosi vuonna 2017 entisen puheenjohtajan Timo Soinin mukana sinisiin ja Jussi Halla-ahon perussuomalaisiin. Soinin perussuomalaiset sijoitti itsensä pikemmin lähemmäs keskustavasemmistoa kuin oikeistoa. Perussuomalaisten kannattajakunnan oikeistolaistuminen on havaittu myös aiemmissa Arvo- ja asennetutkimuksissa”, sanoo toimituspäällikkö Sami Metelinen, joka on kirjoittanut EVA Arvion Oikeisto jyrkkenee.

Väestöryhmistä eniten oikeistolaisiksi itsensä kokevat kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan, RKP:n, Liike Nytin ja kristillisdemokraattien äänestäjät. Vasemmistolaisiksi itsensä kokevat puolestaan vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n äänestäjät. Oikeistolaisuus kasvaa sosioekonomisen statuksen myötä siten, että johtavassa asemassa olevat kokevat itsensä keskimäärin oikeistolaisiksi, työttömät ja opiskelijat kallistuvat hivenen vasemmalle. Miehet sijoittuvat naisia useammin oikealle.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

