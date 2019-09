Suuren suosion saaneet villieläinkuvat huutokaupataan SOS-Lapsikylän hyväksi

Maailmanlaajuista huomiota saaneen luontovalokuvaaja Ossi Saarisen ensimmäiset painetut teokset myydään julkisessa huutokaupassa SOS-Lapsikylän toiminnan tukemiseksi. Valokuvateokset ovat olleet kesän esillä Helsinki Wildlife by Soosseli -valokuvanäyttelyssä Radisson Blu Plaza Hotelissa Helsingissä.

22-vuotias Ossi Saarinen on tullut tutuksi hellyttävistä eläinkuvistaan, joista valtaosa on taltioitu Helsingissä ja Etelä-Suomen kaupunkimetsissä. Ossin Soosseli-instagram-tilillä on jo yli 187 000 seuraajaa. Helsinki Wildlife by Soosseli -näyttelyllä Radisson Blu Plaza Hotel ja Ossi Saarinen halusivat tehdä näkyväksi suomalaisen luonnon ainutlaatuisuuden. Samalla haluttiin tarjota kansainvälisille matkustajille mahdollisuus tutustua pääkaupunkiseudun monipuoliseen eläimistöön.

- Ossin eläinkuvista ovat nauttineet sekä kotimaiset että ulkomaiset vierailijat. Ihmisille on ollut suuri yllätys, kuinka rikas luonnonvarainen eläimistö meillä vilisee ihan kaupungin keskustan läheisyydessä. Eläimiä on joka puolella, vaikket niitä näekään. Ulkomaisille vieraille näyttely on tarjonnut ainutlaatuisen ikkunan suomalaiseen luontoon, joka onkin yksi Suomen keskeinen vetovoimatekijä ja matkailuvaltti, iloitsee Radisson Blu Plaza Hotelin hotellinjohtaja Saija Syväjärvi.

Ossi Saarisen rakastetuimmat eläinkuvat, kaikkiaan 15 teosta, kaupataan hyväntekeväisyyshuutokaupassa, joka järjestetään Plaza Restaurantissa maanantaina 30.9.2019 klo 18 alkaen. Tilaisuuteen on vapaapääsy, ja se soveltuu erinomaisesti myös aloitteleville huutokauppakävijöille.

- Kuvat on painettu suomalaiselle puumateriaalille, joten niiden kautta saa konkreettisestikin kosketuksen luontoon. Kaikki huutokaupan kautta saatavat myyntituotot lahjoitetaan SOS-Lapsikylän Suomen organisaatiolle, sanoo Saija Syväjärvi.

- Olemme iloisia, että olemme yhdessä Plazan kanssa löytäneet uudenlaisia ja kiehtovia tapoja tehdä yhteistyötä lasten hyväksi, sanoo SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen.

Radisson Hotel Groupilla on maailmanlaajuinen yhteistyösopimus SOS Children’s Villages -järjestön kanssa.

Lisätietoja:

Saija Syväjärvi, Hotellinjohtaja, Radisson Blu Plaza Hotel, saija.syvajarvi@radissonblu.com, p. 050 388 3560



Annemi Usva-Vänttinen, yritysyhteistyöpäällikkö, SOS-Lapsikylä, annemi.usva-vanttinen@sos-lapsikyla.fi, p. 040 046 5020

Lisätietoja hyväntekeväisyyshuutokaupasta:

Aika: Maanantai 30.9. klo 18.00

Paikka: Radisson Blu Plaza Hotel, Plaza Restaurant, Mikonkatu 23

Huutokaupassa myydään 15 kpl suositun Instagram taiteilijan Ossi Saarisen, #soosseli, lähimetsien eläinvalokuvatauluja, jotka ovat olleet esillä Helsinki Wildlife by Soosseli -näyttelyssä Radisson Blu Plaza Hotelissa

Huutokaupan tuotto lahjoitetaan SOS-Lapsikylän Suomen organisaatiolle lyhentämättömänä

Ostaja voi maksaa taulun paikan päällä kortilla tai käteisellä

Plaza Restaurant: https://www.plazarestaurant.fi

Ossi Saarisen Instagram: https://www.instagram.com/soosseli/