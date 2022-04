Suurin osa HUSin laboratorio-, röntgen- ja kuvantamispalveluista on suljettu lakon vuoksi

Lakon ulkopuolelle on rajattu päivystykselliset palvelut sekä muut näihin verrattavat, potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi tarvittavat tutkimukset. ”Olemme selvittäneet mahdollisuuksia ostaa tutkimuksia yksityiseltä, mutta on osoittautunut, että eri syistä johtuen ongelmaa ei saada näin ratkaistua kuin aivan minimaalisesti”, kertoo toimialajohtaja Kaisa Salmenkivi.

Sairaaloiden poliklinikoiden näytteenotot on suljettu lakon aikana. Ne palvelevat vain sairaaloissa hoidettavia päivystyspotilaita. Myös osa koronavirusnäytteenottopisteistä on suljettuna.

Perusterveydenhuollon päivystyksellisiä röntgentutkimuksia tehdään tällä hetkellä lakon aikana vain Laakson sairaalan, Leppävaaran ja Nurmijärven röntgeneissä sekä alle 16-vuotiaille Uuden lastensairaalan röntgenissä. Muut röntgenit on suljettu tai ne tekevät pääsääntöisesti vain erikoissairaanhoidon päivystyksellisiä ja kiireellisiä tutkimuksia. Potilaita, joilla on lähete luuston, keuhkojen tai hampaiston röntgenkuvauksiin, pyydetään hakeutumaan tutkimukseen vasta lakon jälkeen.



Kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian ja isotooppiyksiköiden toimipisteissä tehdään vain päivystys- ja muita kiireellisiä suojelutyön piiriin kuuluvia tutkimuksia.

“Tieto lakon vuoksi suljettuna olevista toimipisteistämme ei ole vielä saavuttanut tarpeeksi kaikkia, vaan potilaita on saapunut turhaan laboratorioiden ja röntgeneiden oville. Suurin osa HUSin laboratorio-, röntgen- ja kuvantamispalveluista on lakon vuoksi suljettu”, sanoo Salmenkivi. HUSin internetsivulle hus.fi/lakko on koottu ajantasainen tieto avoinna ja suljettuna olevista toimipisteistä kunnittain tai alueittain. Sivun tietoja päivitetään lakkotilanteen mukaan jatkuvasti.

Varattuja laboratorio- ja kuvantamistutkimusten aikoja perutaan edelleen. Potilaille tiedotetaan ajan peruuntumisesta tekstiviestillä ja soittamalla. Potilaita neuvotaan vastaamaan tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun ja kuuntelemaan vastaajaviestit.

Laboratorioiden asiakaspalvelu ja ajanvaraus (09 471 86800) on ajoittain erittäin ruuhkautunut. Lisäksi laboratorioaikojen perumisessa on ollut ongelmia Etelä-Karjalan (Eksoten) alueen potilaille.

“Palvelumme voivat ruuhkautua ja sen vuoksi asiakkaidemme kannattaa varata reilusti aikaa tutkimukseen tullessaan. Pahoittelemme lakon aiheuttamaa häiriötä toiminnassamme, kommentoi Salmenkivi.



Kohdunkaulasyövän seulonnat peruuntuvat



Kaikki kohdunkaulasyövän seulonnan näytteenottoajat on peruutettu lakon ajaksi. Näistä peruuntuneista ajoista ei kuitenkaan tule erillistä ilmoitusta tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeellä. Lisätietoa uuden ajan varaamisesta lakon jälkeen internetsivulla hus.fi/kohdunkaulasyövän-seulonta.

