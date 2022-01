Suurin osa kunnista arvioi voivansa järjestää melko terveysturvalliset puitteet aluevaaleille

Aluevaalien ehdokkaista joka kolmas on kunnanvaltuutettu 30.12.2021 14:35:35 EET | Tiedote

Kesäkuun kuntavaaleissa valituista valtuutetuista 38 prosenttia on ehdolla aluevaaleissa. Sen sijaan kaikista aluevaaliehdokkaista kunnanvaltuutettujen osuus on noin 32 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kolmas aluevaalien ehdokas on istuva kunnanvaltuutettu.