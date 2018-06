Suurin osa lasten ja nuorten skuuttivammoista on helposti hoidettavissa

Lasten ja nuorten potkulautailun suosion kasvun myötä lisääntyneet vammat ovat HUS Lastenklinikan ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan valtaosin lieviä. Potkulautailun hyödyt ylittävät edelleen harrastuksen mahdolliset riskit.

Potkulaudoilla eli skuuteilla liikutaan vauhdikkaasti kesäkeleillä paikasta toiseen ja niitä käytetään myös erilaisten taitojen ja temppujen opetteluun ja aktiiviseen harrastamiseen. Harrastuksen suosion kasvusta on seurannut sairaalahoitoa vaativia vammoja, jotka kuitenkin tutkimuksen mukaan osoittautuvat helposti hoidettavissa oleviksi.

Potkulautatutkimus kuuluu ensimmäisenä osatutkimuksena lääketieteen lisensiaatti Jani Unkurin väitöskirjaan, jossa hän tutkii skuuttailun lisäksi muitakin menopelejä.

Tutkimuksessa kuvattiin potkulautailussa syntyneiden vammojen esiintyvyyttä ja vammatyyppejä lapsilla ja nuorilla, joita oli hoidettu Lastenklinikalla, Töölön sairaalassa ja Jorvin sairaalassa. Tutkijat olettivat, että vanhemmilla lapsilla (11–15-vuotiaat) olisi enemmän vakavia vammoja kuin nuoremmassa ikäryhmässä (7–10-vuotiaat).

Tutkijat kävivät jälkikäteen läpi potilaskertomukset vuosilta 2008–2013. Kuuden vuoden tarkastelujaksolla kolmessa tutkimuskeskuksessa hoidettiin yhteensä 171 skuuttionnettomuudessa loukkaantunutta lasta ja nuorta. Potilasmäärä kasvoi kuudessa vuodessa seitsemästä (2008) 55:een (2013).

Pojille sattuu – ei merkkejä vakavien vammojen lisääntymisestä

Suurin osa sairaaloissa hoidetuista potilaista oli poikia (78 %), ja lähes puolet 9–12-vuotiaita. Tyttöjä oli 9–10-vuotiaiden ikäryhmässä puolet, mutta muissa ikäryhmissä huomattavasti vähemmän.

Pääosin vammat olivat lieviä murtumia ja ruhjeita. Valtaosa vammoista syntyi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori kaatuu tahattomasti omalta pituudeltaan. Suurimmalla osalla (69 %) todettiin murtuma, mutta vain 26 potilasta (15 %) tarvitsi kirurgista hoitoa nukutuksessa.

Yhdeksän potilasta sai vamman törmättyään autoon (3 tapausta), kiinteään kohteeseen (3) ja toiseen skuuttiin (2), polkupyörään (1) ja yksi kaaduttuaan puolentoista metrin korkeudelta.

Vammojen laatua arvioitiin käyttämällä lapsille tarkoitettua traumapisteytystä (PTS) sekä vammojen vakavuutta arvioivaa pisteytystä (ISS). Skuuttivammojen traumapisteet olivat matalia, ja vain yhdellä potilaalla oli vakavaksi luokiteltava kallovamma (ISS >15).

– Emme kuuden vuoden ajalta ja laajan tutkimusaineiston perusteella löytäneet merkkejä vakavien vammojen lisääntymisestä. Tämän perusteella potkulautailu näyttää olevan edelleen turvallinen tapa lisätä kouluikäisten lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta. Skuuttailua voi hyvin suositella liikuntamuotona lapsille, sanoo nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola Helsingin yliopistosta. Hän toimii Jani Unkurin väitöskirjan ohjaajana.

Lasten pitää antaa liikkua

Pään vammat ovat suurin lasten ja nuorten pitkäaikaisen sairastamisen ja kuoleman syy. Kypärän ja muiden suojavälineiden käyttöön olisi Kosolan mukaan kannustettava ja ohjattava aina tarpeen mukaan.

– Toivottavasti myös vanhemmat uskaltavat pienestä vammariskistä huolimatta antaa lasten ja nuorten olla ja elää fyysisesti aktiivista elämää. Skuuttailu on yksi hieno laji, jossa saa kehittää motorisia taitoja ja fyysistä aktiivisuutta, Kosola päättää.

Kick scooter injuries in children and adolescents: minor fractures and bruise. Artikkeli on julkaistu Scandinavian Journal of Surgery -lehdessä. Tutkijat J. H. Unkuri, P. Salminen, P. Kallio HUS Lastenklinikalta ja S. Kosola Helsingin yliopistosta ja Lastentautien tutkimuskeskuksesta.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29633655



Teksti: Vuokko Maria Nummi