Suurin osa suomalaisista kokee yhteiskunnan oikeudenmukaisena ja luottaa tulevaisuuteen (Länsi- ja Sisä-Suomi)

Kahden viikon aikana on tullut voimaan uusia tartuntatautilain säädöksiä, asetettu poikkeusolot ja hallitus on tiedottanut niin sanotusta sulkutilasta. Nämä mahdollistavat nyt vaikeimpiinkin koronatilanteisiin vastaamisen yhteisin toimin. Olennaisin koronaviruksen torjuntatoimi on kuitenkin edelleen lähikontaktien välttäminen. Huolellisella rajoitusten ja suositusten noudattamisella ja jo arkisiksi käytännöiksi muodostuneilla hygieniatoimilla koronapandemia saadaan hallintaan.