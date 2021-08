Suurin osa Uudenmaan kunnista leviämisvaiheessa

Jaa

Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmä totesi kokouksessaan 17.8., että epidemiatilanne Uudellamaalla ei ole helpottanut ja useimmat kunnat täyttävät leviämisvaiheen kriteerit. Uusia rajoituspäätöksiä tehdään kunnissa alueellisen harkinnan perusteella.

Eilisessä kokouksessa leviämisvaiheeseen siirtyivät Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Aiemmin leviämisvaiheessa olivat jo Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vantaa. Kiihtymisvaiheessa jatkavat Askola, Hanko, Inkoo, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Raasepori ja Siuntio.



Aluehallintovirasto tekee pohjapäätöksen, kunnat tarvittavat lisäpäätökset

Alueellinen koordinaatioryhmä päätyi suosittelemaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että se jatkaisi 12.9.2021 asti päätöstään ”Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueille”. Päätöksessä kokoontumisia rajoitetaan kiihtymisvaiheen mukaisesti. Koordinaatioryhmä myös linjasi, että leviämisvaiheeseen siirtyneet pääkaupunkiseudun ulkopuoliset kunnat tekevät alueellisen harkinnan perusteella tarvittavat lisäpäätökset.

Pääkaupunkiseudun kuntia koskee 20.8.–12.9. välisenä aikana aluehallintoviraston päätös ”Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukainen päätös Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueille”, jossa on muuta Uuttamaata tiukemmat kokoontumisrajoitukset sekä asiakastilojen käyttöön liittyviä rajoituksia. Koordinaatioryhmä ei suosittele tämän päätöksen laajentamista kaikkia Uudenmaan leviämisvaiheessa olevia kuntia kattavaksi.

”Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska Uudellamaalla leviämisvaiheessa olevissa kunnissa on eroja epidemiatilanteen hallinnan ja kuormittavuuden osalta. Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on selkeästi huonoin ja sen vuoksi aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukainen päätös on perusteltu. Muiden kuntien osalta tämä ratkaisu mahdollistaa rajoitusten paikallisen kohdentamisen ja alueellisen harkinnan 58 d §:n osalta”, sanoo kokouksen puheenjohtaja, HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.