Suurtilaus Ranskaan – suomalainen älyroskis murtautui Keski-Euroopan markkinoille

Lehtovuori Oy:n Ylöjärven tehtaalta on tilattu Etelä-Ranskaan toistasataa City Solar -älyroska-astiaa, jotka toimitetaan Pays de l'Orin alueelle vielä tämän alkukesän aikana. Lähes miljoonan euron arvoinen tilaus tuo Ylöjärvelle töitä usean henkilötyövuoden verran.

– Ranskan tilaus on meille merkittävä läpimurto Keski-Euroopan markkinoille. Erotuimme kilpailijoista jätehuoltoa tehostavien teknologiaratkaisujemme ansiosta, kertoo Lehtovuori Oy:n toimitusjohtaja Eero Ojanen.

Pays de l'Orin tarjouskilpailussa yksi Ylöjärvellä kokonaan kehitetyn ja valmistettavan, aurinkovoimalla toimivan älyroska-astian vahvuuksista oli tarkka täyttöasteen mittaustekniikka.



– Olemme kehittäneet City Solariin uudenlaisen täyttöasteen mittauksen ja patentoineet ratkaisun. Yleensä älyroska-astioiden täyttöaste mitataan joko ultraääni- tai lasersensorilla, jotka aiheuttavat turhia tyhjennyshälytyksiä, Eero Ojanen kertoo.



City Solar voitti myös tarjouskilpailun hyötysuhdevertailun. Lisäksi siinä voi muista puristavista älyroska-astioista poiketen käyttää sisäastiana ilman muutoksia eri kokoisia jäteastioita, mikä oli ranskalaisille tärkeää.



Kun meillä Pohjoismaissa älyroska-astian käyttö kohdistuu useimmiten omakotitalojenkin pihoilta tuttuihin 240 litran roska-astioihin, jotka tyhjennetään jäteauton tyhjennystoiminnolla, Keski-Euroopassa käytetään laajasti 120 litran jäteastioita. Ne tyhjennetään usein käsivoimin.



4,5 miljoonan euron suurinvestointi Ylöjärven tehtaan kehitykseen



Lehtovuori Oy ylittää lähiaikoina jo 1000 toimitetun City Solar -älyroska-astian rajan. Merkittäviä määriä CitySolareita on aiemmin viety Ruotsiin ja Norjaan sekä pienempiä eriä Kroatiaan ja Unkariin. Suomessa City Solareita on laajasti käytössä Helsingin ja Turun kaduilla.



Ranskan tilaus on toistaiseksi yhtiön selvästi suurin vientikauppa Keski-Eurooppaan. Myynnistä vastasi Lehtovuoren vientijohtaja Braham Djidjelli, jonka asemapaikka on Ranska.



Samaan aikaan merkittävän vientikaupan kanssa Lehtovuori Oy:n hallitus vahvisti yhtiön historian suurimman kehitysinvestoinnin.



– Investoimme vuosien 2021–2022 aikana yhteensä 4,5 miljoonaa euroa Ylöjärven tehtaamme tuotantokoneisiin, maalauslinjastoon sekä uuden tehtaan rakentamiseen ja kehitykseen. Tuloksena meillä on vuonna 2022 toimialamme modernein ja korkeimmatkin kansainväliset laatukriteerit täyttävä tuotantolaitos. Esimerkiksi maalauslinjainvestointi nostaa pintakäsittelymme laadun selkeästi yli toimialallamme totutun laatutason, Eero Ojanen kertoo.

City Solar on Lehtovuoren viennin kärkituote, jonka tuotantokapasiteettia uusi tehdas lisää merkittävästi.



Jätelajeista riippuen City Solariin mahtuu puristustoiminnon keskimäärin 20 kertaa enemmän roskia kuin perinteisen 60 litran katuroska-astiaan. Se tarkoittaa merkittävästi aiempaa vähemmän jätekuljetuskustannuksia ja -päästöjä.



CitySolar ilmoittaa täyttymisestään jätehuollon karttapohjaiseen pilvipalveluun, joka sekin on Lehtovuori Oy:n tuotantoa.