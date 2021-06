Suvun jäljillä -teos vie matkalle oman suvun elämään ja itseen

Jaa

Liisa Lauerman Suvun jäljillä – Löydä oma tarinasi (Kirjapaja) on kiehtova, itseymmärrystä ravitseva matka elämäämme sukupolvien ketjussa. Teos johdattaa tutustumaan omaan sukuun ja edeltävien sukupolvien elämään. Miten he ovat eläneet, mitä kokeneet, mistä iloinneet ja mitä surreet, millaisissa maisemissa kulkeneet?

Yhdelle suku on rakas, toinen pyristelee siitä irti, kolmas tietää suvustaan tuskin mitään. Taustamme on silti osa meitä, halusimmepa tai emme.

Tutustuminen elettyyn ja koettuun avaa näkymiä suvun elämään ja toisiin aikoihin, mutta myös itseemme. Millaista tarinaa suku on minulle tarjonnut? Onko tuo tarina voimavara vai taakka?

”Omat muistot ja suvun tarinat ovat henkilökohtaista historiaa, joka muokkaa identiteettiämme, kokemustamme siitä keitä me olemme. Omien juurien tutkiminen antaa ymmärrystä itsestämme ja siitä, miten me sijoitumme osaksi muuta maailmaa”, Lauerma kirjoittaa.

”Mielikuvilla leikkiminen ja erilaisten teemallisten muistojen myllääminen voi parhaimmillaan liudentaa ristiriitaisia tunteita sukua kohtaan. Tutkimusmatkailija kokee eheytymistä, kun syntyy uusia mielensisäisiä kuvia yllättävistä ja kiinnostavista asioista”, sanoo Lauerma. ”Omiin juuriin tutustuminen on myös rankkaa psyykkistä työtä”, hän pohtii.

Tekijä on ohjannut oman historian parissa työskentelevien ryhmiä. Hänen toiveensa on, että sukujuuriaan pohtiva saa teoksesta virikkeitä ja inspiraatiota. ”Historia on outo maailma, jota tästä päivästä käsin ei voi täysin tavoittaa, sukulaisten sisimmistä ajatuksista puhumattakaan. Kuitenkin oman itseymmärryksen kannalta on tärkeää, että yritämme”, Liisa Lauerma sanoo. ”On myös vapauttavaa ajatella, että kuitenkin loppujen lopuksi suvun tarina jää aina vähän arvoitukseksi.”

Liisa Lauerma: Suvun jäljillä – Löydä oma tarinasi. Kirjapaja 2021. 268 s. Kansi Tuija Kuusela. Kl 99.3 ja 17.3. ISBN 978-952-354-460-4. Ilmestynyt 28.5.21

Liisa Lauerma on espoolainen tietokirjailija ja kouluttaja. Lauerma on kirjoittanut mm. lapsille suunnatun teoksen Sukuseikkailu (2011). Hänet on palkittu teoksistaan Suomen tietokirjailijoiden Tietopöllö-palkinnolla.

