Svea Bank osti fintech-yritys AREXin Suomen liiketoiminnot

Svea muokkaa yritysrahoituksen pelikenttää Suomessa ostettuaan fintech-yritys AREXin Suomen liiketoiminnot. Svealle kyseessä on luonteva askel vahvistaa omaa liiketoimintaansa ja samalla tarjota AREXin kumppaneille ja asiakkaille helppo väylä aiempaa laajemman palveluvalikoiman pariin.

”Svea on vuosien saatossa kasvanut paljon myös liiketoimintakauppojen myötä, siksi AREXin liiketoimintojen hankkiminen Suomessa oli meille hyvä ja luonnollinen ratkaisu. Lisäksi kauppa on meille svealaisille mieluisa siksikin, että toimintamme keskiössä on auttaa kumppaneita ja asiakkaita menestymään – AREXin kumppaneille ja asiakkaille laajemman palvelukirjon tarjoaminen on juuri sitä”, sanoo Svean maajohtaja Pasi Väre.

Myös AREXille kauppa tuo uusia mahdollisuuksia, kun yritys voi nyt täysin keskittyä sulautettujen rahoitusjärjestelmien kehittämiseen, joka on aina ollut AREXin kovinta ydinosaamista ja jonka varaan AREXin kasvu on alusta pitäen nojannut.

”Suomen liiketoiminnan myyminen tukee strategiaamme keskittyä kehittämään ja kaupallistamaan sulautetun rahoituksen ratkaisuamme, jolle on valtavasti kysyntää Isossa-Britanniassa ja muualla Euroopassa, kun sulautetut yritysrahoitusratkaisut tulevat osaksi yhä useampia yrityksille tarjottavia ohjelmistoja ja palveluita”, sanoo AREXin toimitusjohtaja Airto Vienola.

Svean tapaan myös AREX on tyytyväinen molemminpuolisen liiketoiminnallisen hyödyn lisäksi AREXin asiakkaiden ja kumppanuuksien palvelun ja yritysrahoitusratkaisujen jatkuvuudesta.

”Kaupan toteutumisen kannalta AREXin tiimille oli erittäin tärkeää, että löydämme parhaan mahdollisen yritysrahoittajan huolehtimaan jatkossa AREXin asiakkaista ja kumppanuuksista Suomessa. Svea vakuutti meidät asiakas- ja kumppanilähtöisellä asenteellaan”, sanoo Perttu Jalkanen, yksi AREXin perustajista.