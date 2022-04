Svean maksupalvelut laajenevat Pohjoismaissa

Tutkimus: Svea on yksi Suomen parhaista työpaikoista 30.4.2021 14:56:10 EEST | Tiedote

Svea on sijoittunut neljänneksitoista Great Place to Work® -instituutin Suomen Parhaat Työpaikat™ -tutkimuksen keskisuurten yritysten sarjassa. Lisäksi Svea sai arvostetun Great Place to Work® Legends -palkinnon, joka myönnetään organisaatiolle, joka on palkittu yhtenä Suomen parhaista työpaikoista jo kymmenenä vuotena peräkkäin.