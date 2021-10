Swedish Designers -mallisto: maailmanluokan tapettisuunnittelua ja rohkeaa kuvailoa

– Boråstapeterin uniikit kuosit sopivat täydellisesti nykyaikaiseen ja ilmeikkääseen kotiin. Kehitämme jatkuvasti Värisilmän ajattoman tyylikästä tapettivalikoimaa vastaamaan asiakkaidemme kysyntään niin designin, värien kuin muotojen osalta, kertoo valikoimapäällikkö Tiina Hakola.

Mallisto täynnä tulevia klassikoita

Tervetuloa lumottuun tapettimaailmaan: Linnea Anderssonin, Petra Börnerin ja Hanna Werningin luomat uutuudet iloittelevat käsityötaidolla. Kuviot ovat rohkeita, leikkisiä, graafisia ja orgaanisia. Kuoseissa on paljon kotia piristäviä muotoja, värejä sekä kauniita köynnöskukkia.

Vaikka Swedish Designers -mallisto leikittelee kirkkailla ja heleillä väreillä, on mukana myös rauhallisempia ja hillitympiä sävymaailmoja. Jokainen tapetti myös kertoo oman tarinansa: ne henkivät rohkeutta, leikkisyyttä ja tyylikkyyttä antaen ilmettä persoonallisiin koteihin.

Kolmen johtavan ruotsalaissuunnittelijan kynästä

Petra Börner on taiteilija, jonka kuviot syntyvät paperista kootuista kollaaseista tai vapaasti käsin maalattuina. Hänen kuvionsa ovat rytmisesti vilkkaita ja virtaavia, symmetrisiä sekä tyyliteltyjä. Petra asuu Lontoossa, mutta hän työskentelee maailmanlaajuisesti. Petra on tehnyt yhteistyötä Chanelin, Ruotsin kuninkaallisen oopperan, Louis Vuittonin, Voguen, Tiffany & Co:n ja Oscarsin kanssa. Swedish Designers -malliston Figs, Myrthle, Floral Dream sekä Hypnotic Safari -tapetit ovat hänen käsialaansa.

– On niin jännittävää nähdä kuvioni muodossa, jossa ne saavat ottaa tarvitsemansa tilan täysin uudessa mittakaavassa. Yhteistyömme on ollut erinomaista! On ollut fantastista työskennellä asiantuntevan ja motivoituneen tiimin kanssa tietäen, että laatu on korkea läpi koko prosessin, kertoo Petra Börner.

Hanna Werning on Tukholmassa asuva graafinen suunnittelija, joka on aiemminkin piirtänyt tapettikuoseja Boråstapeterille. Hänen tyylinsä on leikkisä ja värikäs. Hanna on tehnyt yhteistyötä mm. Rörstrandin, Bookbinders Designin, Elfan, IKEA:n, Anna Suin ja House of Dagmarin kanssa. Swedish Designers -malliston Friviva, Pangsurr, Kvackstepp, Turgräs ja Zingkorre -tapetit ovat hänen käsialaansa.

– Minun tapani työskennellä on luoda kollaaseja. Kun aloitan suunnittelun, en vielä tiedä, miltä kuosin pitäisi näyttää. Teen kukan sinne ja toisen tänne, suunnittelu on kuin palapeli, Hanna Werning selittää.

Linnea Andersson on Göteborgissa työskentelevä taiteilija. Hänen suunnittelukielensä perustuu yksinkertaisuuteen sekä samalla monimuotoisuuteen, mikä näkyy kuvioiden levittäytyessä tilaan. Linnea maalaa käsin erittäin tarkasti ja syntyvät kuviot ovat taiteellisia ja tyylikkäitä – kuin tehtyjä moderniin kotiin. Linnealla on ollut näyttelyitä niin Ruotsissa kuin maailmalla. Hän on tehnyt aiemmin yhteistyötä mm. Arket/Klippan Yllefabrikin kanssa. Swedish Designers -malliston My Secret Garden ja My Secret Garden Gran -tapetit ovat Linnean käsialaa.

– Taiteeni luova ydin on aina ollut rohkeus tilan haltuun ottamiseen, seinällä ja kontekstissa. Ennen kaikkea olen pitänyt muodon leikkisänä ja hauskana samalla, kun se pyrkii eteenpäin kuin käärme, jolla on selkeä tavoite, Linnea Andersson sanoo.

Ruotsista maailmalle vastuullisesti ja kestävästi

Boråstapeter lanseeraa vuosittain viitisen kokoelmaa, jotka suunnitellaan ja valmistetaan yrityksen omassa tehtaassa Boråsin tekstiilikaupungissa. Tapetit ovat CE-merkittyjä, eli ne täyttävät ympäristölle, turvallisuudelle ja terveydelle asetetut tiukat laatuvaatimukset. Kaikki käytetyt värit ovat vesipohjaisia ja raakamateriaali on peräisin FSC-sertifioiduista ja hyvin hoidetuista Pohjois-Euroopan metsistä.

Tapettihaaveista totta maksuttoman sisustuspalvelun avulla

Uutta ilmettä olohuoneeseen, sähäkkä efektiseinä eteiseen? Värisilmän henkilökohtainen sisustusneuvoja tuntee uutuuksilla vahvistuvan valikoiman ja auttaa löytämään mieluisat, klassisen modernit tapetit inspiroiviin ympäristöihin. Tunnetila-sisustuspalvelumme tarjoaa apua maksutta kaikenkokoisiin projekteihin, ja näytepalvelumme kautta on mahdollista saada mallipalat kätevästi kotiin tai ilman toimituskuluja myymälään.



Tutustu Swedish Desigers -malliston kuvamateriaaliin Värisilmän aineistopankissa.