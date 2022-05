Syitä elää tuo toivon sanoja vaikeisiin hetkiin ja niiden yli

Mistä saamme voimaa silloin, kun mieli on musta? Mikä auttaa jaksamaan epätoivon hetkellä?

Syitä elää -kirjan sitaatit näyttävät, että hyvin pienetkin asiat ovat hyvin merkityksellisiä silloin, kun tunnelin päässä ei näy valoa. Kirjan idea perustuu psykiatrisessa hoidossa käytettävään turvasuunnitelmaan. Sen viimeisenä askeleena on pohtia omia syitä elää.

Tähän kysymykseen vastasi nimimerkillä yli 400 eri-ikäistä suomalaista eri puolilta Suomea, ja lähes 300 vastausta päätyi kirjaan.

”Kun näkee, miten onnellinen koira on läsnäolostani."

"Pienet arjen asiat, kuten kuuma suihku, sängyn pehmeys ja auringonpaiste.”

"Kun ymmärtää, että on muitakin. En yksin käy läpi tätä hirvittävää kipua. On muitakin, ja heistä moni on selvinnyt."

Syitä elää sai alkunsa kirjailija Emma Sofianna Söderholmin ja ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina työskentelevän Heikki Savolan keskustelusta. Mielenterveystyö on lähellä molempien sydäntä, Söderholm perehtyi siihen erityisesti esikoisromaaniaan kirjoittaessaan ja Savola on sen kanssa tekemisissä niin päivätyössään kuin vapaaehtoistehtävässään kriisipuhelimeen vastaajana.

”Kriisipuhelimessa ne syyt elää tulevat usein vastaan. Välillä kyse on vain siitä, että ihminen haluaisi löytää merkityksellisyyttä elämään”, Savola kuvaa.

Syitä elää -kirja kirjoitettiin muistuttamaan elämän pienistä ja isoista hyvistä puolista, joita voi synkimpinä hetkinä olla vaikeaa pitää mielessä. Kirjan lopussa on tilaa myös lukijan merkinnöille, sillä omat muistiinpanot voivat olla monelle meistä kullanarvoisia raskaina hetkinä. Sitaatteja rytmittävät myös kuvittaja Paula Melan herkät kuvat.

Jokaisesta myydystä Syitä elää -kirjasta lahjoitetaan yksi euro MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toimintaan.

Emma Sofianna Söderholm (s. 1992) on korsolainen kirjailija, jonka esikoisromaani Edes hetken elossa ilmestyi vuonna 2020. Hän on ohjannut työpajoja mielenterveystoipujille. Heikki Savola (s. 1963) on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja mm. kirjallisuusterapia- ja sanataideohjaaja. Hän työskentelee myös kirjakustantajana. Paula Mela (s. 1992) on kuvittanut useita lastenkirjoja.

Syitä elää – toivon sanoja synkkiin hetkiin ilmestyy 19.5.2022. Kirja on saatavana myös ääni- ja sähkökirjana.

