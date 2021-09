SYK myy kiinteistön Rovaniemellä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) luopuu Siljotie 2:n kiinteistöstä kiinteistöstrategiansa mukaisesti, koska kohteen yliopistokäyttö on päättynyt muutamia vuosia sitten. Myytävä kokonaisuus sijaitsee Rovaniemellä noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Rovaniemen keskustasta ja aivan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

SYK on valtakunnallinen yliopistokampuksia omistava kiinteistöomistaja, joka käynnisti Siljotie 2:n kiinteistölle vuonna 2019 asemakaavamuutoshankkeen, jossa tavoitteena on ollut mahdollistaa kohteelle asuntorakentamista. SYKin omassa liiketoiminnassa asuminen kiinteistötyyppinä ei sisälly, joten kaavan vahvistumisen jälkeen on ollut luontevaa löytää alueelle varsinainen toimija ja toteuttaja.

Myytävä kokonaisuus sisältää vahvistuneen asemakaavan mukaisesti rakennusoikeutta kaikkiaan 10 000 kem2verran. Mikäli kaikki etenee suunnitelmien mukaisesti, valmistuu ensimmäinen rakennus kevään 2023 aikana.

Työyhteenliittymään kuuluvat Rakennusteho ja Temotek ovat suuruusluokaltaan melko tasavertaisia kumppaneita, joilla on molemmilla kokemusta asuntorakentamisesta Rovaniemellä.

”Olemme Rakennustehon kanssa etsineet sopivaa tonttia Rovaniemeltä ja Siljotie 2 tarjoaa mahdollisuuden viihtyisään aluerakentamiseen hyvien kulkuyhteyksien äärellä”, Temotekin toimitusjohtaja Seppo Klemettilä kertoo

Rakennustehon toimitusjohtaja Jaakko Moilanen jatkaa: ”Tunnemme Temotekin kanssa toisemme ja meillä on hyvin samanlainen ajatusmaailma laadukkaasta asuinrakentamisesta. Meidän molempien tavoitteena on rakentaa asiakkaillemme elämänlaatua suunnittelemalla pohjaratkaisuiltaan ja materiaaleiltaan toimivia koteja.”

”Hienoa, että saimme kehitettyä ja kaavoitettua kohteelle uutta käyttöä asumisen muodossa ja löysimme toimijat, jotka vievät projektin käytäntöön. Yhteistyö Rovaniemen kaupungin kanssa oli joustavaa koko kaavoitusprosessin ajan ja osaltaan mahdollisti onnistuneen kaikkia osapuolia palvelevan lopputuloksen”, sanoo SYK Oy:n Markus Heikkilä, asiantuntija, kiinteistöportfolion kehittäminen.