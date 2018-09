Syksy tuo näyttelyihin Pekka Luukkolan valokuvia ja Kimmo Pyykön pronssiveistoksia

Syksyllä Kimmo Pyykkö -taidemuseossa nähdään kaksi uutta näyttelyä. Suomalaiseen maisemaan erikoistuneen valokuvaajan Pekka Luukkolan teoksissa hehkuvat sininen iltahämy ja mystiset valoilmiöt. Kimmo Pyykön pronssiveistokset käsittelevät elämän yllätyksellisyyttä. Näyttelyt ovat esillä 29.9.2018–6.1.2019.

Pekka Luukkola tuo töissään esille uusia tapoja kuvata suomalaista maisemaa. Hänen valokuvansa kertovat usein tarinan siitä, mitä kameran edessä on tapahtunut pitkän valotuksenaikana. Esimerkiksi tulen avulla taiteilija kuvaa liikettä, ajan kulumista ja ihmisen olemassaoloa ilman näkyvää hahmoa.

Näyttelyssä Luukkolalta nähdään yli 20 kookasta valokuvaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Teoksissa liikutaan meren ja järvien rannoilla Ulkosaaristosta Lappiin ja muun muassa Pirkanmaan tuntumassa Kuhmoisissa.

Näyttelyllään Luukkola haluaa pysäyttää katsojan nykyelämän kiireestä hetkeksi miettimään maisemiemme arvoa.

– Kaikki kuvani on otettu Suomessa ja teoriassa ne olisi voitu kuvata milloin vain. Olemme olleet näillä seuduin kymmenentuhatta vuotta, mutta kuitenkin kallioperä ja perusmaisema ovat monin paikoin pysyneet samoina paikoissa, joissa emme ole vielä niihin kajonneet, Luukkola pohtii.



Pekka Luukkolan näyttelytiedote



Kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykön Elämänlanka-näyttelyssä nähdään pronssiveistoksia vuosilta 2000–2010. Taiteilija tuo nimikkotaidemuseoonsa teoksia elämän suurista kysymyksistä: elämän yllätyksellisyydestä, ajan kulumisesta ja sen päättymisestä.

Nyt avautuvassa näyttelyssä elämän erilaiset kulminaatiopisteet, siirtymät ja muutokset saavat muotonsa pronssiveistoksissa ja -reliefeissä. Runollisuus ja verbaalisuus ovat teoksissa vahvasti läsnä.

Näyttelyn nimi Elämänlanka viittaa aikaan, joka on ollut Pyykölle keskeinen käsite läpi uran.

– Minulle Elämänlanka on ikäänkuin vastauksia jatkuvasti etsivä olotila, joka ajatuksiani kuljettaa. Teoksissani idea on aina kaiken lähtökohta. Teokseni ovat eräänlaisia elämän estradeita, joissa läsnä ovat ajan kulku ja sen lopullisuus, Kimmo Pyykkö kertoo.

Kimmo Pyykön taiteesta on löydettävissä selkeitä, erilaisten veistosmateriaalien käyttöön liittyviä kausia alkuaikojen rautaromusta ja lentokonemateriaalista, pronssiin, alumiiniin, teräkseen ja puuhun. Näistä pronssi on ollut taiteilijan materiaalina alusta alkaen, läpi vuosikymmenten.

Kimmo Pyykön näyttelytiedote

Näyttelyiden taiteilijat:

Pekka Luukkola (s.1968) on helsinkiläinen valokuvaaja, taiteilija ja kirjantekijä. Hän on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta aiheenaan valokuvan laatu ja hänen teoksiaan on huomioitu mm. Fotofinlandia-, ja Ars Fennica- kilpailuissa. Luukkolan teoksia on useissa julkisissa ja yksityisissä taidekokoelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykkö (s. 1940) syntyi Lahdessa ja vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kangasalla. Nykyään Helsingissä asuva Pyykkö on pitänyt pitkän uransa aikana noin 40 yksityisnäyttelyä sekä osallistunut useisiin kotimaaisiin ja kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin. Hänen teoksiaan kuuluu moniin suomalaisiin ja kansainvälisiin taidekokoelmiin.

Pekka Luukkola: Valokuvia

Kimmo Pyykkö -taidemuseon 2. kerroksessa 29.9.2018–6.1.2019

Pekka Luukkolan Mediakuvia

Kimmo Pyykkö: Elämänlanka – pronssiveistoksia

Kimmo Pyykkö -taidemuseon 1. kerroksessa 29.9.2018–6.1.2019

Kimmo Pyykön mediakuvia

Teostiedot tiedostojen nimissä mainittava julkaistaessa.

Lisää mediakuvia pyydettäessä tiedottajalta.

Lisätietoja:



Pekka Luukkola

pekka@luukkola.fi

p. 0400-903377



Kimmo Pyykkö

kimmo.pyykko@kolumbus.fi

p. 0400 410 956

Soila Kaipiainen

Intendentti, Kimmo Pyykkö -taidemuseo

soila.kaipiainen@kangasala-talo.fi

p. 050 5021036

Laura Pekkala

Tiedottaja, Kimmo Pyykkö -taidemuseo

laura.pekkala@kangasala-talo.fi

p. 040 773 0196

Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6

36200 Kangasala

kimmopyykkotaidemuseo.fi

Avoinna ti–ke 11–17, to 11–19, pe–la 11–17, su 11–15

Sisäänpääsy 6/4 € tai Museokortti, Alle 18-vuotiaat maksutta.