Syksy tuo Suomeen kolme Kaija Saariahon näyttämöllistä teosta eri aikakausilta

Kaija Saariahon ensimmäinen näyttämöteos Study for Life saa uuden kantaesityksen 41 vuoden esityskiellon jälkeen Between -produktiossa (Kansallisoopperan Alminsali, kolme esitystä 31.8.-3.9.). Study for Life joutui aikoinaan esityskieltoon sävellyksessä käytetyn runoilija T.S. Eliotin tekstin vuoksi – Saariahon yllätykseksi kustantaja kielsi tuolloin tekstin käytön ehdottomasti. Nyt lupa käyttämiseen on viimein saatu.

Teatro Productionsin tuottama Between on yhdistelmä klassisen musiikin historiaa ja aivan uutta näkemystä. Yksi Between -kollaasin neljästä osasta pohjautuu Study for Life -teokseen, josta uusi sukupolvi luo nyt oman tulkintansa. Saariahon ensiaskeleeseen kohti oopperaa yhdistyy ranskalaisen musiikkiteatterin La Chambre aux echos’n näyttämöversio Saariahon viulukonsertosta Graal Théâtre . Kollaasissa kuullaan myös uuden polven säveltäjien Sebastian Hillin ja Matias Vestergårdin luomat erilliset runolliset äänivisiot. Between in musiikin tulkitsee ranskalainen Secession Orchestra ja kapellimestarina toimii Clemént Mao-Takacs.

Kansallisoopperassa 21.10. saa Suomen ensi-iltansa Saariahon viimeisin ooppera, suurteos Innocence (2018) ja pandemian vuoksi jo viiteen kertaan siirretty, r anskalaisfilosofi Simone Weilin elämään ja ajatuksiin pohjautuva La Passion de Simone -oratorio nähdään viimein Helsingin Musiikkitalossa joulukuun 2022 lopussa.

Between (esitykset Kansallisoopperan Alminsalissa):

ke 31.8.2022 klo 19.30

pe 2.9.2022 klo 19.30

la 3.9.2022 klo 14.30

https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/between/

Innocence-ooppera (11 esitystä, 21.10.-24.11. 2022)

https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/innocence/

La Passion de Simone (esitykset Musiikkitalon konserttisalissa)

to 29.12.2022 klo 19.00 (ensi-ilta)

pe 30.12.2022 klo 19.00

https://musiikkitalo.fi/tapahtumat/la-passion-de-simone-22/

Katso Kaija Saariahon 3 videohaastattelua Study for Life/Between-produktiosta:

https://m.youtube.com/channel/UCwFmWGefUofwSgAVcpaPY8g?cbrd=1